Τραμπ: Κατεστραμμένος, αλλά ζωντανός «σε κάποια μορφή» ο νέος ηγέτης του Ιράν 

Snapshot Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι πιθανόν κατεστραμμένος αλλά ζωντανός σε κάποια μορφή.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με γραπτό μήνυμα, επιβεβαιώνοντας ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά και ίσως βρίσκεται σε κώμα μετά από αμερικανο

ισραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του.

Ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχίες για τη θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι τα πλοία πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα για να τα διασχίσουν.

Ο Τραμπ κατήγγειλε τις ιρανικές φιλοδοξίες στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας ότι το Ιράν είχε χιλιάδες πυραύλους στραμμένους σε γειτονικές χώρες. Snapshot powered by AI

Η έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του νεοδιορισθέντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν λένε να κοπάσουν, ενώ η φυσική απουσία του, τροφοδοτεί τα σενάρια ότι είναι βαρύτατα τραυματισμένος, με κάποιες αναφορές να μιλούν ακόμα και για ακρωτηριασμό άκρων.

Την εκδοχή αυτή έρχεται να ενισχύσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με μία δήλωση, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο «The Brian Kilmeade Show» του Fox News που έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί την Παρασκευή.

«Νομίζω ότι μάλλον είναι. Νομίζω ότι είναι κατεστραμμένος, αλλά νομίζω ότι μάλλον είναι ζωντανός σε κάποια μορφή, ξέρετε», είπε ο Τραμπ.

Οι παρατηρήσεις του ήρθαν αφότου ο Χαμενεΐ έκανε την πρώτη του δημόσια ομιλία, με τη δημοσίευση ενός γραπτού μηνύματος, την Πέμπτη ως ανώτατος ηγέτης και σηματοδότησε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Δεν θα αποφύγουμε να εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων σας», είπε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με κείμενο που δημοσίευσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η δήλωση ακολούθησε αναφορές ότι ο Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί και πιθανώς βρισκόταν σε κώμα μετά από αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που κλιμακώθηκε η σύγκρουση.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής παγκόσμιας ναυτιλιακής οδού πετρελαίου που έχει αντιμετωπίσει διακοπή.

Πρότεινε ότι τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το Στενό θα πρέπει «να περάσουν από το στενό του Ορμούζ και να δείξουν κάποια κότσια», σύμφωνα με το Fox News.

«Δεν υπάρχει τίποτα να φοβάσαι. Δεν έχουν Ναυτικό και βυθίσαμε όλα τα πλοία τους», φέρεται να είπε.

Ο Τραμπ έθιξε επίσης τις φιλοδοξίες του ιρανικού καθεστώτος σχετικά με τις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Το Ιράν είχε χιλιάδες πυραύλους στραμμένους σε όλες αυτές τις χώρες της Μέσης Ανατολής τους τελευταίους τέσσερις μήνες», είπε.

«Επρόκειτο να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή, επρόκειτο να την ελέγξουν όλη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία» πριν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είχε «1.200 πυραύλους στραμμένους σε αυτές τις χώρες».

«Όλα αυτά τα έθνη φοβόντουσαν το Ιράν, αλλά πλέον δεν το φοβούνται. Είχαν όμως λόγο να φοβούνται. Τους έχουμε κατατροπώσει όπως κανένα άλλο έθνος δεν μπόρεσε να κάνει, αλλά εξακολουθούν να έχουν απομεινάρια», δήλωσε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης