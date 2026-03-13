Oι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τα ΗΑΕ - Νέες επιθέσεις ιρανικών drones στο Ντουμπάι
Το Ντουμπάι συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο ιρανικών drones
Οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τα ΗΑΕ όσο παραμένουν διαθέσιμες οι εμπορικές πτήσεις
Η προειδοποίηση ήρθε μετά από αναφορές για ιρανικές επιθέσεις στο Ντουμπάι.
Νωρίτερα, αναφέρθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της παραλίας Τζουμέιρα και κοντά στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι.
Οι αρχές δήλωσαν ότι τα συντρίμμια από ένα αναχαιτισμένο drone προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός κτιρίου στο κέντρο του Ντουμπάι.
Η περιοχή είναι μια από τις κύριες επιχειρηματικές περιοχές της πόλης, όπου στεγάζονται διεθνείς τράπεζες και γραφεία παγκόσμιων εταιρειών.
