Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω και τη Λένορμαν έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από την περιοχή του Αμαρουσίου έως το κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χολαργού, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύγχυση υπάρχει ακόμη και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και σε αρκετούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

