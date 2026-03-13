Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Μεγάλες οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε όλο το λεκανοπέδιο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω και τη Λένορμαν έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από την περιοχή του Αμαρουσίου έως το κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χολαργού, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύγχυση υπάρχει ακόμη και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και σε αρκετούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Δείτε τον χάρτη

κίνηση - 13 - 3

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Με φωτογραφίες και αριθμό χιλιομέτρων πλέον τα οχήματα που δημοπρατούνται

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Oι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τα ΗΑΕ - Νέες επιθέσεις ιρανικών drones στο Ντουμπάι

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος– «Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

09:03ΥΓΕΙΑ

Κρίση πανικού ή κρίση άγχους; Πώς διαφέρουν και γιατί είναι σημαντικό

08:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια παρέα από snowmobilers έγινε σωτήρας μιας νεαρής θηλυκής άλκης

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Άρπαξε τα παιδιά… και εξαφανίστηκε

08:41WHAT THE FACT

Kρυμμένες αναπάντεχες λεπτομέρειες σε διάσημη εικόνα της Παναγίας ηλικίας 500 ετών

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ashab Alkahf: Ποιοι είναι οι Ιρακινοί τζιχαντιστές που απειλούν τους Γάλλους στη Μέση Ανατολή

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αίρουν για ένα μήνα τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η προδιαγεγραμμένη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Τα επεισόδια που είχαν εξοργίσει τη Χαριλάου Τρικούπη και η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ - Το τέταρτο στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνουν οι ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πατέντα της Mercedes θέλει να περιορίσει τη ναυτία στο αυτοκίνητο

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτος θάνατος Γάλλου στρατιώτη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Επιβεβαίωση από Μακρόν

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική εξέλιξη: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο 

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: «Τιτανομαχία» ανάμεσα σε «Sinners» και «Μία μάχη μετά την άλλη» - Ποιος θα επικρατήσει;

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Ραν ταν Πλαν» ο Ανδρουλάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος– «Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. – Άρπαξε τα παιδιά… και εξαφανίστηκε

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

06:50LIFESTYLE

Από την Ελένη Μενεγάκη στη Σία Κοσιώνη – Τα πρόσωπα της εβδομάδας

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

08:41WHAT THE FACT

Kρυμμένες αναπάντεχες λεπτομέρειες σε διάσημη εικόνα της Παναγίας ηλικίας 500 ετών

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Θρίλερ με τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 των ΗΠΑ στο Ιράκ – Ανελέητοι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριβή του KC-135 – Σιγή από τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ