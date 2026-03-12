Αυτό είναι το σχέδιο «Κόμβος» για λύση στο κυκλοφοριακό της Αθήνας - Ειδική ομάδα στους δρόμους

Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα με 150 αστυνομικούς

Αυτό είναι το σχέδιο «Κόμβος» για λύση στο κυκλοφοριακό της Αθήνας - Ειδική ομάδα στους δρόμους
Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα μίλησε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90.1 ανέλυσε τον σχεδιασμό του υπουργείου:
Έχουμε εκπονήσει πιλοτικά ένα σχέδιο που λέγεται «Κόμβος». Ο «Κόμβος» είναι μια νέα δομή της Τροχαίας με έδρα τη ΓΑΔΑ. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα με 150 αστυνομικούς, σε πρώτη φάση όλα αυτά είναι σε ένα επίπεδο αρκετά πιλοτικό, είναι περίπου 40 μοτοσικλέτες και οι υπόλοιποι είναι πεζοί και ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία.

Ελπίζω μετά το Πάσχα να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι και να μπορούμε την ώρα που κορυφώνεται η κυκλοφορία στο Λεκανοπέδιο, ανά πάσα στιγμή να έχουμε τόσες πολλές πηγές δεδομένων έτσι ώστε να επεμβαίνουμε γρήγορα και να λύνουμε προβλήματα με τους τροχονόμους αυτούς.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τους χρόνους γύρω στο 25% σε πρώτη φάση. […]Είναι πιλοτικό το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, περί τα τέλη Απριλίου θα έχουμε όλα τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων έτσι ώστε να τα αξιοποιούμε δηλαδή το κέντρο της Τροχαίας θα έχει από 25 πηγές δεδομένα προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία.

Για τις κάμερες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε:
Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, έχουν μπει πιλοτικά περίπου 6 κάμερες στην Αττική οι οποίες λειτουργούν και πιστεύω ότι ίσως και αύριο να ακούσετε ότι πατήθηκε το κουμπί και πλέον δουλεύουν οι κάμερες και θα στέλνουνε κλήσεις. Ταυτόχρονα πάνω από 20 κάμερες θα τοποθετηθούν στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ έτσι ώστε να αστυνομεύονται οι λεωφορειολωρίδες.

Σχετικά τέλος με τη χρήση κράνους και τα αλκοτέστ ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε:

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 90% όλοι οι δικυκλιστές φορούν κράνος. Να ξέρουν όλοι ότι για τον υπότροπο στο κράνος, η ποινή είναι τεράστια. Σχετικά με τα αλκοτέστ η δουλειά που κάνει η Τροχαία είναι πολύ σημαντική και παραγωγική, κάθε Παρασκευο-Σαββατοκύριακο γίνονται περίπου 20.000 αλκοτέστ.

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική

Εκτεταμένη τροχονομική επιχείρηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και τμημάτων Τροχαίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, μέσα σε τέσσερις ημέρες πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31.494 τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 5.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι περισσότερες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούσαν:

  • 352 περιπτώσεις μη χρήσης κράνους,
  • 286 για υπερβολική ταχύτητα,
  • 184 για έλλειψη δελτίου ΚΤΕΟ,
  • 176 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας,
  • 137 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • 32 για παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 252 σχετικές παραβάσεις, ενώ προχώρησαν και 8 συλλήψεις οδηγών.

Οι κυρώσεις ήταν αυστηρές, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην αφαίρεση 1.005 αδειών οδήγησης, 202 αδειών κυκλοφορίας και 169 πινακίδων, ενώ 599 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνεται ότι αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

