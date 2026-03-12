O Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η φορά στις πλαγιές του Πάρνωνα!

Save the date: Κυριακή 07 Ιουνίου 2026, Βαμβακού Λακωνίας

O Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η φορά στις πλαγιές του Πάρνωνα!
Πόσο καλά γνωρίζετε τα μονοπάτια του Λακωνικού Πάρνωνα; Πόσες φορές έχετε τρέξει σε υψόμετρο, ανάμεσα σε έλατα και πεύκα, με τη φύση να ορίζει τον ρυθμό και το βλέμμα να χάνεται στις κορυφές;

250615v02333.jpg

Ο Vamvakou Mountain Run επιστρέφει για 6η χρονιά και δίνει ξανά ραντεβού με δρομείς από όλη την Ελλάδα σε ένα από τα πιο αυθεντικά ορεινά τοπία της Πελοποννήσου.

250615v02412.jpg

Την Κυριακή 07 Ιουνίου 2026, το πανέμορφο χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας μετατρέπεται και πάλι σε σημείο εκκίνησης, συνάντησης και γιορτής του ορεινού τρεξίματος.

250615v2151.jpg

Ο αγαπημένος αγώνας επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας τη φυσική πρόκληση, την εναλλαγή τοπίων και τη μοναδική φιλοξενία ενός μικρού χωριού που αναγεννάται.

250615v2417.jpg

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δράσεις μέσα στη φύση.

250615v2898.jpg

Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει αναλάβει ο Ιωάννης Δημόπουλος, δρομέας και coach.

250615v2982.jpg

Ο 6ος Vamvakou Mountain Run περιλαμβάνει τρεις διαδρομές διαφορετικών αποστάσεων (29, 19 και 7 χιλιομέτρων), σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των έμπειρων αθλητών όσο και των ερασιτεχνών δρομέων που θέλουν να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο βουνό.

250615v33135.jpg

Οι διαδρομές κινούνται σε φαράγγια, δασικούς δρόμους και σηματοδοτημένα μονοπάτια, ξεκινώντας από την πλατεία του χωριού (950μ. υψόμετρο) και φτάνοντας σε μεγαλύτερα υψόμετρα (1900μ.), αγγίζοντας την καρδιά του Πάρνωνα.

250615v3566.jpg

Ο αγώνας πλαισιώνεται από επίσημη ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής, βραβεύσεις και μοναδικές κληρώσεις με δώρα, ενώ κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες δρομείς και επισκέπτες που γεμίζουν τη Βαμβακού ζωή, ενέργεια και χαμόγελα.

250615v37306.jpg

Με παρακαταθήκη τις πέντε επιτυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις και τη δυναμική κοινότητα δρομέων που τον στηρίζει, ο Vamvakou Mountain Run συνεχίζει να αποτελεί έναν ξεχωριστό αγώνα ορεινού τρεξίματος και μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

250615v4184.jpg

Κρατήστε την ημερομηνία. Κυριακή, 07 Ιουνίου 2026

Vamvakou Mountain Run 2026 – Τρέχουμε στο βουνό, ζούμε τη στιγμή!

250615v4697.jpg

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές, τις εγγραφές και τις παράλληλες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν σύντομα. https://www.vamvakourevival.org/vmr-2026/

250615v4924.jpg
