Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

Η ΕΛΑΣ αποφάσισε το κλείσιμο του σταθμού μετρό στο Σύνταγμα το απόγευμα της Πέμπτης



Κλείνει το απόγευμα ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί.

Όπως ενημέρωσε, το πρωί της Πέμπτης (12/3), η ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός θα κλείσει λόγω καλέσματος για συμμετοχή σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.





