Η Μέγκαν Φοξ επιμένει - Νέες αισθησιακές φωτογραφίες για την «επιστροφή» της

Snapshot Η Μέγκαν Φοξ επέστρεψε στα κοινωνικά δίκτυα μετά από σχεδόν δύο χρόνια με νέες αισθησιακές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την ηθοποιό με αποκαλυπτική εμφάνιση και συνοδεύονται από τη λεζάντα «Η αγάπη ήταν το πιο άγριο τέρας από όλα».

Η επιστροφή της στα social media ακολουθεί μια περίοδο αδράνειας και τη διαγραφή προηγούμενων αναρτήσεων μετά το τέλος του αρραβώνα της με τον Machine Gun Kelly.

Η ανάρτηση έφερε σχόλια περί πιθανής συμφιλίωσης με τον Machine Gun Kelly, ο οποίος σχολίασε θετικά την ανάρτηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly έχουν μια κόρη 11 μηνών και έχουν τερματίσει τη σχέση τους στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Μία νέα παρτίδα φωτογραφιών της, μοιράστηκε η Μέγκαν Φοξ στον λογαριασμό της στο Instagram, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην πλατφόρμα μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας.

Οι εικόνες δημοσιεύτηκαν την Τρίτη 10 Μαρτίου και αποτελούν μέρος μιας αισθησιακής φωτογράφισης, καθως λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προαναγγείλει την επιστροφή της στα κοινωνικά δίκτυα μέσω μιας ιστορίας στο Instagram στην οποία έγραψε: «Είμαι ζωντανή, μόλις ανέβασα νέες φωτογραφίες».

Στις νέες φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται να ποζάρει στα τέσσερα στο πάτωμα, ενώ φοράει ένα τριγωνικό τοπ και στενό biker σορτς, κάλτσες πάνω από το γόνατο και ψηλές δερμάτινες μπότες.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Μέγκαν Φοξ συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια σύντομη φράση: «Η αγάπη ήταν το πιο άγριο τέρας από όλα».

Η επιστροφή στην πλατφόρμα έρχεται μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία η ηθοποιός διατηρούσε τον λογαριασμό της χωρίς δημόσια δραστηριότητα. Στο παρελθόν, η Φοξ είχε διαγράψει όλες τις προηγούμενες αναρτήσεις από το προφίλ της, λίγο μετά τον τερματισμό του αρραβώνα της με τον μουσικό Machine Gun Kelly, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Colson Baker.

Η σταρ του Χόλιγουντ και ο μουσικός είχαν μια σχέση ξανά και ξανά για περίπου πέντε χρόνια και απέκτησαν μία κόρη, 11 μηνών σήμερα, αλλά στο μεταξύ είχαν ήδη δώσει τέλος στη σχέση τους.

Τις τελευταίες ημέρες, η επιστροφή της ηθοποιού στο Instagram συνέπεσε με σχόλια στα social media για πιθανή συμφιλίωση της ίδιας με τον Machine Gun Kelly.

Ορισμένοι χρήστες επεσήμαναν την αλληλεπίδραση του μουσικού στην ανάρτηση, όπου άφησε ένα σχόλιο στο οποίο έγραψε ότι ήταν «χαρούμενος που είχε τον αριθμό τηλεφώνου του».

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια αλλαγές στην κατάσταση της σχέσης τους.

