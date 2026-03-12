Βίκτορ Όρμπαν: «Οι Ουκρανοί απείλησαν την οικογένειά μου»

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατήγγειλε ότι οι Ουκρανοί απείλησαν την οικογένειά του εν μέσω έντασης μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης.

Η διαμάχη εντάθηκε λόγω της σύλληψης επτά Ουκρανών από τις ουγγρικές αρχές με μετρητά και χρυσό, που η Βουδαπέστη χαρακτηρίζει ως ξέπλυμα χρήματος.

Ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και σε δάνειο για την Ουκρανία, επιδεινώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Όρμπαν να υστερεί έναντι του αντιπάλου του εν όψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα.

Η αντιουκρανική ρητορική και οι κατηγορίες αμοιβαίας κρατικής τρομοκρατίας επιδεινώνουν την πολιτική ένταση πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε τους Ουκρανούς ότι σχεδιάζουν επίθεση στην οικογένειά του, καθώς συνεχίζεται η ολοένα και πιο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης. Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του φαίνεται να χρησιμοποιούν τη διαμάχη για μέγιστο πολιτικό όφελος , πριν από τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα και οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν τέλος στην 16χρονη διακυβέρνηση της εθνικιστικής κυβέρνησής του.

Ο Όρμπαν δημοσίευσε ένα βίντεο το βράδυ της Τετάρτης (11/3) που φέρεται να τον δείχνει να μιλάει με τις κόρες του στο τηλέφωνο. «Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε στις ειδήσεις ότι οι Ουκρανοί έχουν απειλήσει όχι μόνο εμένα αλλά και εσάς», είπε, προφανώς συγκινημένος. «Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου... Πρέπει να το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε», πρόσθεσε.

Ο Όρμπαν προφανώς απαντούσε στα λόγια του Χριχόρι Ομελτσένκο, ενός συνταξιούχου πολιτικού που υπηρέτησε στην υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας τη δεκαετία του 1990. Απείλησε τον Όρμπαν σε τηλεοπτική συνέντευξη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υπονοώντας ότι ορισμένοι θα μπορούσαν να κυνηγήσουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό εάν δεν αλλάξει την αντιουκρανική του στάση.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , είχε απειλήσει να «δώσει τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στις ένοπλες δυνάμεις μας» μιλώντας για τον Όρμπαν, σε σχόλια που φέρεται να ώθησαν τους Ευρωπαίους συμμάχους να ζητήσουν από τον Ουκρανό ηγέτη να μετριάσει τη ρητορική του.

Ο Όρμπαν είναι εδώ και καιρό ο πιο φιλορώσος ηγέτης των κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που οδήγησε σε δύσκολες σχέσεις με το Κίεβο, αλλά καθώς οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν έως και 20 μονάδες πίσω από τον αντίπαλό του, Πέτερ Μαγιάρ, και με τις βουλευτικές εκλογές να πλησιάζουν τον επόμενο μήνα, η αντιουκρανική εκστρατεία στην Ουγγαρία έχει ενταθεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο τον Νοέμβριο του 2025 Pool AFP

Η αφορμή για τον τελευταίο γύρο εντάσεων ήταν ο ισχυρισμός της Ουκρανίας ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την επισκευή ενός αγωγού πετρελαίου που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία, ο οποίος αναφέρθηκε ότι υπέστη ζημιές σε επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σε απάντηση, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε περαιτέρω κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, καθώς και σε ένα επιπλέον δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. Την περασμένη Παρασκευή, σε μια κλιμάκωση που σόκαρε το Κίεβο, η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Ουγγαρίας κατέσχεσε μια πομπή δύο θωρακισμένων αυτοκινήτων που ανήκαν στην Oschadbank, το κρατικό ταμιευτήριο της Ουκρανίας, και συνέλαβε τους επτά Ουκρανούς που τη συνόδευαν.

Η πομπή μετέφερε μετρητά αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ - καθώς και 9 κιλά χρυσού - από τη Βιέννη στο Κίεβο, σε αυτό που το Κίεβο χαρακτήρισε ως μια συνηθισμένη κρατική μεταφορά μετρητών για την οποία είχαν ειδοποιηθεί οι ουγγρικές αρχές. Η Βουδαπέστη υποστήριξε ότι επρόκειτο για ξέπλυμα χρήματος. Οι επτά άνδρες που συνελήφθησαν κρατήθηκαν σε απομόνωση για περισσότερες από 24 ώρες πριν τελικά οδηγηθούν στα σύνορα με την Ουκρανία και απελαθούν. Τα χρήματα και ο χρυσός βρίσκονται ακόμα στην Ουγγαρία.

«Κάθε πτυχή της διαδικασίας ήταν παράνομη, ιδίως η άρνηση νομικής βοήθειας», δήλωσε στον Guardian ο Λόραντ Χόρβατ, ο Ούγγρος δικηγόρος των ανδρών. Ένας από τους επτά, ο οποίος πάσχει από διαβήτη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, όπως είπε: «Δεν ήξερε ακριβώς σε ποιο νοσοκομείο, καθώς μεταφέρθηκε με χειροπέδες και κουκούλα στο κεφάλι του».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού «του έγινε δια της βίας ένεση με ένα φάρμακο, μετά την οποία το επίπεδο σακχάρου στο αίμα του αυξήθηκε απότομα και ξεκίνησε υπέρταση». Ο Χόρβατ είπε ότι δεν είχε πληροφορίες για δια της βίας ένεση, αλλά πρόσθεσε ότι μπόρεσε να μιλήσει με τους πελάτες του μόνο τηλεφωνικά, καθώς οι ουγγρικές αρχές του είχαν αρνηθεί την πρόσβαση στους άνδρες.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «ασκήθηκε ψυχολογική και σωματική πίεση στους κρατούμενους» καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής τους. Μια πηγή ασφαλείας στο Κίεβο δήλωσε ότι οι αρχές έμειναν άναυδες μετά την ενημέρωση των ανδρών κατά την επιστροφή τους, ισχυριζόμενες ότι οι Ούγγροι προσπαθούσαν να πιέσουν τους συλληφθέντες να δημιουργήσουν ένα βίντεο ομολογίας. «Γνωρίζουμε ότι η ουγγρική αντικατασκοπεία μπορεί να είναι επιθετική, αλλά αυτές μοιάζουν με μεθόδους ρωσικού τύπου», δήλωσε η πηγή.

Αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι από τις δύο χώρες συνέχισαν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για το περιστατικό. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, έγραψε: «Η μάσκα έχει πέσει... Ομολογούν ανοιχτά ότι παίρνουν ομήρους και κλέβουν χρήματα με σκοπό να ζητήσουν λύτρα. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να ονομάζονται με το όνομά τους: κρατική τρομοκρατία».

Ο Ούγγρος ομόλογός του, Πέτερ Σιγιάρτο, χαρακτήρισε τις κατηγορίες του «αξιολύπητες» και είπε ότι θα έπρεπε αντ' αυτού να απαντήσει σε ερωτήσεις που προέκυψαν από το περιστατικό: «Γιατί παρέδωσαν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό στην Ουγγαρία; Σε τι ήθελαν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα; Είναι αυτά τα χρήματα της ουκρανικής πολεμικής μαφίας;»

Οι εκλογές στην Ουγγαρία θα διεξαχθούν στις 12 Απριλίου, αφήνοντας άφθονο χρόνο για περαιτέρω κλιμάκωση. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Financial Times ανέφεραν ότι ένα think tank που συνδέεται με το Κρεμλίνο έχει καταρτίσει σχέδια για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο την ενίσχυση των πιθανοτήτων επανεκλογής του Όρμπαν. Ο Όρμπαν ήταν ένας από τους λίγους ηγέτες της ΕΕ που ζήτησαν τη διατήρηση θετικών σχέσεων με τη Μόσχα, και ο Σιγιάρτο έχει επισκεφθεί τη Ρωσία 14 φορές από την ολοκληρωτική εισβολή το 2022.

Ο Όρμπαν έχει ισχυριστεί ότι μια νίκη του Μαγιάρ θα έσυρε την Ουγγαρία στον πόλεμο στο πλευρό της Ουκρανίας και έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως φιλειρηνικό υποψήφιο που είναι ουδέτερος στη σύγκρουση. «Θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Ζελένσκι ή εγώ; Και αν έχουμε μόνο αυτές τις δύο επιλογές, προτείνω τον εαυτό μου», δήλωσε ο Όρμπαν στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη Βέτσες.

