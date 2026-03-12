Ηράκλειο: Ελεύθεροι οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που κατασκεύασαν οι ίδιοι

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Ελεύθεροι οι μαθητές για τον εκρηκτικό μηχανισμό που κατασκεύασαν οι ίδιοι
Ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι τρεις ανήλικοι μαθητές που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο.

Σε βάρος των μαθητών επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μίας φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν εκτός από τους μαθητές και τους γονείς τους έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή του Γυμνασίου.

Καρέ – καρέ η στιγμή της έκρηξης

Το περιστατικό με την «έκρηξη» του αυτοσχέδιου μηχανισμού καταγράφηκε από κάμερα του σχολείου. Τα παιδιά, καταγράφηκαν στον προαύλιο χώρο του σχολείο να είναι σκυμμένα πάνω από τον εκρηκτικό μηχανισμό που κατασκεύασαν οι ίδιοι να τρέπονται σε φυγή δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη.

Όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία ο μηχανισμός ήταν επικίνδυνος καθώς αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα.

ekriktikos-mixanismos.jpg

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που κατασκεύασαν οι ανήλικοι

patris.gr

Όσοι αντίκρισαν τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού δήλωσαν σοκαρισμένοι καθώς ήταν επικίνδυνος και θα μπορούσε εύκολα ένας λάθος χειρισμός να προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό των μαθητών. «Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.

«Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο»

Υπενθυμίζεται ότι ο εκρηκτικός μηχανσιμός τοποθετήθηκε στην αυλή του σχολείου και ενεργοποιήθηκε από τα τρία παιδιά το βράδυ της Δευτέρας (9/3). Ο μηχανισμός εξεράγγη χωρίς να προκαλέσει κάποιον τραυματισμό ή υλική ζημιά.

Την ίδια ώρα, στο σχολείο επικρατεί έντονη αναστάτωση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς αλλά και τους μαθητές να μην πιστεύουν τα όσα συνέβησαν.

Η αστυνομική έρευνα άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τα τρία νεαρά άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα και να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό πριν τον ενεργοποιήσουν.

Στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο επικρατεί έντονη αναστάτωση καθώς γονείς, μαθητές και εκπ[αιδευτικοίο δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τα όσα συνέβησαν.

Με πληροφορίες από patris.gr

