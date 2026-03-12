Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας για Ιράν: Σε κρίσιμο σημείο καμπής οι αγορές ενέργειας

Καταγράφονται «σημαντικές μειώσεις προσφοράς» στο Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΑΕ) προειδοποιεί ότι οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο λόγω σημαντικών μειώσεων στην προσφορά πετρελαίου από χώρες του Κόλπου.
  • Η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, η μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου.
  • Παρά την απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα 32 χωρών, η τιμή του πετρελαίου παραμένει αυξημένη, ξεπερνώντας προσωρινά τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.
  • Οι σημαντικές μειώσεις προσφοράς καταγράφονται σε Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, επηρεάζοντας την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.
  • Ο ΙΑΕ εκτιμά ότι η μείωση της παραγωγής στην Μέση Ανατολή θα αντισταθμιστεί εν μέρει από αύξηση παραγωγής σε χώρες όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.
Σε «κρίσιμο σημείο καμπής» βρίσκονται οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στον απόηχο της απελευθέρωσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τις χώρες – μέλη του ΙΑΕ σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η δήλωση αυτή έρχεται, ενώ ο ΙΑΕ σε έκθεσή του ανέφερε πως η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου έχει μειωθεί κατά 10 εκατ. βαρέλια λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο συνιστά τη την μεγαλύτερη διαταραχή στην τροφοδοσία πετρελαίου στην Ιστορία.

Ξανά ανοδικά το πετρέλαιο

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε για λίγη ώρα το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων βαρ/ημέρα σήμερα, 13η ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, θέτοντας υπό πίεση την αγορά χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών και τις Αγορές μπροστά στους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Στις 10.30, η τιμή του Μπρεντ αυξήθηκε κατά 5,33% στα 96,88 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε εκτιναχθεί σε επίπεδο άνω των 100 δολαρίων στις ασιατικές αγορές. Το αμερικανικό αργό WTI αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 4,65% και διαμορφώθηκε στα 91,31 δολάρια.

Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να ανεβαίνει παρά την χθεσινή απόφαση 32 χωρών μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας -ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ - για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά τους αποθέματα για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα πετρελαϊκά σοκ από την δεκαετία του 1970. Η παρέμβαση αυτή συνιστά την μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ιστορία.

«Η παραγωγή αργού είναι αυτήν την στιγμή μειωμένη κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως», με την προσθήκη 2 επιπλέον εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την έκθεση του IAE.

Ειδικότερα καταγράφονται «σημαντικές μειώσεις προσφοράς» στο Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία.

«Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή προκαλεί την μεγαλύτερη διατάραξη στην προσφορά ολόκληρης της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς», προειδοποιεί ο IAE, υπηρεσία που συνδέεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με έδρα το Παρίσι.

Οι ροές του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων που διαμετακομίζονται μέσω του Στενού του Χορμούζ ήταν 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουν σχεδόν εκμηδενισθεί.

Ο IAE κατή συνέπεια εκτιμά ότι η παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο θα μειωθεί κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, καθώς προβλέπεται ότι η μείωση της παραγωγής στην Μέση Ανατολή θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής χωρών μελών του ΟΠΕΚ όπως το Καζακστάν και η Ρωσία.

