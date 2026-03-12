Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Δικογραφία σχηματίσθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος 34χρονου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

«Λυπούμαι που αναγκάζομαι να κάνω μηνύσεις και να προσφεύγω στην Δικαιοσύνη»

Την υπόθεση σχολίασε με ανάρτησή του στην διαδικτυακή πλατφόρμα και ο ίδιος ο υπουργός.

Όπως σχολίασε στην ανάρτησή του: «Λυπούμαι πραγματικά που αναγκάζομαι να κάνω μηνύσεις και να προσφεύγω στην Δικαιοσύνη αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο στην λάσπη και στην συκοφαντία».

Διαβάστε επίσης