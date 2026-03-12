Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του σε άσκηση σκοποβολής - Ενισχύονται τα σενάρια ότι θα τον διαδεχθεί

Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η 13χρονη κόρη του Τζου Άε εμφανίστηκαν σε άσκηση σκοποβολής, ενισχύοντας τα σενάρια ότι εκείνη θα τον διαδεχθεί στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Η Τζου Άε συμμετείχε σε εκδήλωση σε εργοστάσιο πυρομαχικών, όπου πυροβόλησε με πιστόλι, στοιχείο που υποδηλώνει την καλλιέργεια στρατιωτικών ηγετικών χαρακτηριστικών.

Η 13χρονη συνοδεύει συχνά τον πατέρα της σε πολιτικές εμφανίσεις και παρακολούθησε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων κρουζ. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν και της κόρης του σε άσκηση σκοποβολής σε σκοπευτήριο, δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, ενισχύοντας, έτσι τα σενάρια που θέλουν τη 13χρονη να είναι αυτή που θα διαδεχτεί τον πατέρα της στην ηγεσία της χώρας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγιάνγκ δημοσίευσαν στα τέλη του περασμένου μήνα μια εικόνα της Τζου Άε, στην οποία φαίνεται να πυροβολεί με πιστόλι, ενώ παρακολούθησε και εκδήλωση, μαζί με τον πατέρα της, σε ένα «μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών» που παράγει νέα πιστόλια και άλλα «φορητά ελαφρά όπλα», ανέφερε το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας.

Στις εικόνες φαινόταν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν να πυροβολεί σε στόχους, καθώς και να ενημερώνεται από αξιωματούχους στο πλαίσιο ενημέρωσής του στο εργοστάσιο. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, μάλιστα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «αριστεία» του όπλου που χρησιμοποίησε.

North Korea unveils image of leader's teenage daughter firing pistol - once again stoking speculation she is being groomed as heirhttps://t.co/ZnprHsTcAw pic.twitter.com/zOsGGBP5UD — AFP News Agency (@AFP) March 12, 2026

Μιλώντας στο AFP η Λιμ Έουλ-τσουλ, ειδικός σε θέματα Βόρειας Κορέας στο Πανεπιστήμιο Kyungnam της Νότιας Κορέας, ανέφερε ότι παρά το νεαρό της ηλικίας της Τζου Άε, η οποία είναι μόλις 13 ετών, «φαίνεται ότι το καθεστώς προσπαθεί να καλλιεργήσει την εικόνα μιας ισχυρής και τρομερής γυναίκας».

«Η σκηνή με τους πυροβολισμούς με πιστόλι χρησιμεύει σαφώς για να δείξει ότι καλλιεργεί τα χαρακτηριστικά ενός στρατιωτικού ηγέτη», πρόσθεσε.

Και σε δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων με τον πατέρα της η 13χρονη

Τον τελευταίο καιρό, η 13χρονη συνοδεύει ολοένα και περισσότερο τον πατέρα της σε επισκέψεις και εμφανίσεις που σχετίζονται με την πολιτική του θέση. Την Τρίτη, μάλιστα, βρέθηκε μαζί του και σε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων κρουζ, η οποία ήταν και η δεύτερη τέτοιου είδους δοκιμή που παρακολουθεί την τελευταία εβδομάδα ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

North Korean leader Kim Jong Un oversaw the test launch of strategic cruise missiles from a new 5,000-ton naval destroyer, the country's state media said pic.twitter.com/MxOl4mDNjV — Reuters (@Reuters) March 11, 2026

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειςα Κορέας (KCNA) ανέφερε ότι ο Κιμ πυροδότησε την εκτόξευση εξ αποστάσεως προκειμένου να δοκιμάσει τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου σε πολεμικά σενάρια και να προετοιμάσει το πλήρωμα του πλοίου για σύντομη ενσωμάτωση στο πολεμικό ναυτικό της χώρας.

Η δοκιμή είχε επίσης ως στόχο να καταδείξει την «πυρηνική αποφασιστικότητα» της Πιονγιάνγκ, πρόσθεσε το KCNA. Σύμφωνα με το KCNA, συνολικά τέσσερις πολλαπλοί πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν διαδοχικά από το αντιτορπιλικό Νο. 51 Choe Hyon στα ανοικτά των ακτών Nampho, πετώντας «κατά μήκος των προκαθορισμένων τροχιών πτήσης πάνω από τη Δυτική Θάλασσα της Κορέας για διάστημα μεταξύ 10.116 και 10.138 δευτερολέπτων» πριν χτυπήσουν νησιωτικούς στόχους.

