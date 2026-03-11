Κιμ Γιονγκ Ουν: Επέβλεψε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων cruise από αντιτορπιλικό - Βίντεο

Τη δοκιμή πυραύλων κρουζ επέβλεψε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, από το νεότερο αντιτορπιλικό της χώρας, 5.000 τόνων, στη δυτική ακτή την Τρίτη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγιάκγ.

Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοιου είδους δοκιμή που παρακολουθεί την τελευταία εβδομάδα ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ενώ μαζί του ήταν και η 13χρονη κόρη του που αναμένεται να τον διαδεχθεί.

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειςα Κορέας (KCNA) ανέφερε ότι ο Κιμ πυροδότησε την εκτόξευση εξ αποστάσεως προκειμένου να δοκιμάσει τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου σε πολεμικά σενάρια και να προετοιμάσει το πλήρωμα του πλοίου για σύντομη ενσωμάτωση στο πολεμικό ναυτικό της χώρας.

Η δοκιμή είχε επίσης ως στόχο να καταδείξει την «πυρηνική αποφασιστικότητα» της Πιονγιάνγκ, πρόσθεσε το KCNA. Σύμφωνα με το KCNA, συνολικά τέσσερις πολλαπλοί πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν διαδοχικά από το αντιτορπιλικό Νο. 51 Choe Hyon στα ανοικτά των ακτών Nampho, πετώντας «κατά μήκος των προκαθορισμένων τροχιών πτήσης πάνω από τη Δυτική Θάλασσα της Κορέας για διάστημα μεταξύ 10.116 και 10.138 δευτερολέπτων» πριν χτυπήσουν νησιωτικούς στόχους.

