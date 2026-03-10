Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

Snapshot Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος δηλώνουν ότι σκέφτονται να παραδώσουν τη σκυτάλη στις νεότερες γενιές στη συνέχεια της καριέρας τους.

Η συνεργασία τους στην εκπομπή του ΣΚΑΪ διαρκεί τέσσερα χρόνια και χαρακτηρίζεται πολύτιμη και αρμονική.

Αμφότεροι απορρίπτουν τις φήμες για απομάκρυνση της Σίας Κοσιώνη και καταδικάζουν τη συνεχή αναπαραγωγή τέτοιων δημοσιευμάτων.

Ο Άκης Παυλόπουλος τονίζει ότι το μέλλον της Σίας Κοσιώνη αφορά μόνο την ίδια και την εργοδοσία, αποφεύγοντας την «ανθρωποφαγία». Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος παραχώρησαν δηλώσεις για τη συνεργασία τους στον ΣΚΑΪ, απαντώντας στις φήμες για τη Σία Κοσιώνη και την απομάκρυνσή της από τον σταθμό.

«Είμαστε σε μια φάση της καριέρας μας που σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη. Δεν ξέρω αν θα είναι σύντομα, θα δούμε τι θα γίνει. Θέλω να πω ότι οι νεότερες γενιές είναι πολύ καλύτερες από εμάς σε πολλά επίπεδα», είπε στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Οικονόμου. «Δεν χρειάστηκε να συνεννοηθούμε για κάτι, είμαστε τέσσερα χρόνια μαζί στην εκπομπή και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα, είναι πολύτιμο και ευλογημένο μαζί», ανέφερε ο Άκης Παυλόπουλος.

Στη συνέχεια των δηλώσεων τους οι δύο δημοσιογράφοι ρωτήθηκαν για τις φήμες γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη.

«Είναι δύσκολο να συζητάς για κάποιον άνθρωπο αν φεύγει, θα φύγει ή πρέπει να τον “φύγουν” και να βλέπει κάθε μέρα το όνομά του γραμμένο σε εφημερίδες, σε περιοδικά και πρωινές, μεσημεριανές και βραδινές εκπομπές. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμο, εγώ είμαι κατά αυτού. Ακόμα κι αν συμβαίνει κάτι, αν κάποιος σκέφτεται να βάλει μια τελεία ή σκέφτονται οι εργοδότες να βάλουν τελεία -συνήθως το δεύτερο συμβαίνει- είναι λάθος να το αναπαράγουμε όλοι εμείς. Σκέφτομαι τη θέση του άλλου, που είναι στόχος σε μία συγκεκριμένη περίοδο.

Εμείς αγαπάμε τη Σία και είναι η σημαία μας. Τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά», ανέφερε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Αυτό αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας. Η Σία Κοσιώνη είναι μια μεγάλη σταθερή αξία, το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει, αφορά τη Σία και την εργοδοσία», πρόσθεσε ο Άκης Παυλόπουλος.