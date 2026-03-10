Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

Ένα λεωφορείο τυλίχθηκε ολοσχερώς στις φλόγες το βράδυ της Τρίτης στην κοινότητα Κέρτζερς της Ελβετίας. Σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν.

???SUIZA - #ULTIMAHORA

??HOMBRE SE SUICIDA EN UN AUTOBUS...



Las imagenes son dantescas y es que un hombre, del que no se conocen datos, se prendió fuego a si mismo a bordo de un autobús en Kerzers, Suiza. El hombre, evidentemente, ha fallecido y ha dejado a varias personas… pic.twitter.com/NqF0vwLRBa — ??????? ????? ???? (@mysteryWN) March 10, 2026

Μια μεγάλη ομάδα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκεται επί τόπου στο Κέρζερς. Ένα ελικόπτερο διάσωσης επιχειρεί, επίσης. Βίντεο δείχνει τουλάχιστον ένα άτομο με εγκαύματα. Το σκισμένο σακάκι ενός ατόμου βρίσκεται στο έδαφος.

Τα αιτία του συμβάντος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Κέρζερς, που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Το λεωφορείο πήρε ξαφνικά φωτιά και καταστράφηκε ολοκληρωτικά.

Grosseinsatz in Kerzers, Postauto brennt lichterloh.



Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Laut einem Sprecher gibt es mehrere Verletzte und Todesopfer. https://t.co/wGdX3bOpfI pic.twitter.com/JlKfsNQMbJ — ecom (@eCom_ki) March 10, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη μέσα στο λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε. «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες σε βίντεο.

Στο βίντεο, ο άνδρας με το πρόσωπο καλυμμένο με αιθάλη ρωτιέται τι συνέβη. «Ένας άντρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα», απαντά στα αλβανικά.

Στη συνέχεια κουνάει τα χέρια του και συνεχίζει: «Έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε!»

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν το ίδιο πράγμα.

Αυτές οι αναφορές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Ένας εκπρόσωπος του καντονιού δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της πυρκαγιάς και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν μόλις η αστυνομία μάθει περισσότερα.