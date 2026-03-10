Σύντροφος Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης...»

Ο σύντροφος της εκπαιδευτικού που κατέληξε από βαρύ ισχαιμικό επεισόδιο μίλησε στο Newsbomb.gr για όσα φέρεται να βίωνε η Σοφία Χρηστίδου στο σχολείο όπου εργαζόταν

Ελένη Μητσάλη

Σύντροφος Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης...»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η είδηση του θανάτου της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, η οποία κατέληξε έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ η οικογένεια και οι οικείοι της Σοφίας Χρηστίδου αφήνουν σαφείς αιχμές για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, Μάριος Ιερωμνήμων, μιλώντας στο Newsbomb.gr, δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας ότι όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα είχαν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας της.

«Θα ειπωθούν όλα στις δικαστικές αίθουσες»

Ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, Μάριος Ιερωμνήμων τονίζει στο Newsbomb.gr: «Είμαστε αποφασισμένοι, οι συγγενείς της και εγώ να κινηθούμε νομικά κατά παντός υπευθύνου. Η εκλιπούσα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγαλώσει με αρχές κι αγαπούσε όλα τα παιδιά του κόσμου. Ήταν κατά της οποιασδήποτε μορφής βίας στον οποιονδήποτε. Φιλομαθής με διδακτορικό, αλλά και με μεταδιδακτορική διατριβή. Ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν ποτέ και ήθελε συνεχώς να σπουδάζει, να μαθαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Σπούδασε τρία χρόνια στη σχολή ξεναγών και τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι και σήμερα σπούδαζε ιταλική φιλολογία στο ΑΠΘ. Αγαπούσε όλον τον κόσμο, μισούσε την αδικία απ' όπου κι αν προερχόταν αυτή.

Όσον αφορά στα γεγονότα που συνέβαιναν καθημερινά είτε εντός είτε εκτός τάξης και την οδήγησαν στο αιμορραγικό εγκεφαλικό και τελικά στον θάνατο, τα γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα, διότι είμαστε μαζί τα τελευταία εννέα χρόνια. Όλα θα ειπωθούν εκεί που πρέπει… στις δικαστικές αίθουσες».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η εκπαιδευτικός δίδασκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης και το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε έντονη πίεση στην καθημερινότητά της, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η εκπαιδευτικός δεν τα κατάφερε και τελικά κατέληξε, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της, στους συναδέλφους της αλλά και στους μαθητές που τη γνώριζαν.

1773147364894-858613562-64969489943119573424662277652048770031995612n.jpg

ΠΑΣΥΔ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, μέλους του Συλλόγου μας, διακεκριμένης επιστήμονος και εκπαιδευτικού με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων.

Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:

● Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)
● Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)
● Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών
● Ιστορία της Μετάφρασης (Μονογραφία)
Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Ο ΠΑΣΥΔ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

kathigitria.jpg

Η ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

«Με θλίψη και ψυχική συντριβή πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της συναδέλφου Σοφίας Χρηστίδου, ΠΕ06, που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, απόρροια εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη πριν μία εβδομάδα.

Ο θάνατος και οι συνθήκες θανάτου της εν ενεργεία εκπαιδευτικού συντάραξαν την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία και δημιούργησαν έντονο προβληματισμό για το ασφυκτικό κλίμα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σημερινό σχολείο.

Το Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του θέματος θα προβεί έγκαιρα σε αναλυτική ανακοίνωση.

Εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων και συναδελφισσών απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συναδέλφους της στα σχολεία που υπηρετούσε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:05LIFESTYLE

Eurovision: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας τα «βάζει» με το Ισραήλ και η EBU αντιδρά

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Serial killer έγινε TikTok star: Ο δολοφόνος που αποφυλακίστηκε μετά από 22 χρόνια και προκαλεί οργή

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Διήμερο ταξιδιωτικής ταλαιπωρίας - Απεργία της Lufthansa Πέμπτη και Παρασκευή

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε για την Κύπρο το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Εσωτερικός εχθρός - «Ανακαλύφθηκαν 30 κατάσκοποι, υπάρχει και ένας ξένος»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία στέκεται στο πλευρό της Κύπρου: «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια»

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο αγόρασε η Ιταλία για 30 εκατομμύρια ευρώ

19:19WHAT THE FACT

Ushikuvirus: Η ανακάλυψη ενός ιού στην Ιαπωνία ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την εξέλιξη των κυττάρων

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Πέθανε ο Ετσενίκε, ένας από τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς στη Λατινική Αμερική

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν - «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σύντροφος Σοφίας Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης - Θα ειπωθούν όλα στο δικαστήριο»

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Χορηγοί εγκαταλείπουν το εμβληματικό Noma: Μαρτυρίες - φρίκης 30 υπαλλήλων για βασανιστήρια στην κουζίνα από τον διάφημο σεφ του

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά στην Ελλάδα: Τι είναι οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» SMR - Πότε μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και που μπορούν να μπουν - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή Μητσοτάκη που πρότεινε στην Μέτσολα τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας: Από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

18:09ΕΥ ΖΗΝ

Με μια απλή φωτογραφία του χεριού θα μπορείτε να ανιχνεύσετε σπάνια διαταραχή υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν - «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

17:30ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σύντροφος Σοφίας Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης - Θα ειπωθούν όλα στο δικαστήριο»

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά στην Ελλάδα: Τι είναι οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» SMR - Πότε μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και που μπορούν να μπουν - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Δεν φοβόμαστε τις χάρτινες απειλές σας» λέει το Ιράν - Χέγκσεθ: Εξαπολύουμε τους «πιο έντονους βομβαρδισμούς» από την αρχή του πολέμου

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Εσωτερικός εχθρός - «Ανακαλύφθηκαν 30 κατάσκοποι, υπάρχει και ένας ξένος»

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Χορηγοί εγκαταλείπουν το εμβληματικό Noma: Μαρτυρίες - φρίκης 30 υπαλλήλων για βασανιστήρια στην κουζίνα από τον διάφημο σεφ του

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ