Σύντροφος Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης...»

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η είδηση του θανάτου της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, η οποία κατέληξε έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ η οικογένεια και οι οικείοι της Σοφίας Χρηστίδου αφήνουν σαφείς αιχμές για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, Μάριος Ιερωμνήμων, μιλώντας στο Newsbomb.gr, δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας ότι όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα είχαν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας της.

«Θα ειπωθούν όλα στις δικαστικές αίθουσες»

Ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, Μάριος Ιερωμνήμων τονίζει στο Newsbomb.gr: «Είμαστε αποφασισμένοι, οι συγγενείς της και εγώ να κινηθούμε νομικά κατά παντός υπευθύνου. Η εκλιπούσα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος είχε μεγαλώσει με αρχές κι αγαπούσε όλα τα παιδιά του κόσμου. Ήταν κατά της οποιασδήποτε μορφής βίας στον οποιονδήποτε. Φιλομαθής με διδακτορικό, αλλά και με μεταδιδακτορική διατριβή. Ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν ποτέ και ήθελε συνεχώς να σπουδάζει, να μαθαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Σπούδασε τρία χρόνια στη σχολή ξεναγών και τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι και σήμερα σπούδαζε ιταλική φιλολογία στο ΑΠΘ. Αγαπούσε όλον τον κόσμο, μισούσε την αδικία απ' όπου κι αν προερχόταν αυτή.

Όσον αφορά στα γεγονότα που συνέβαιναν καθημερινά είτε εντός είτε εκτός τάξης και την οδήγησαν στο αιμορραγικό εγκεφαλικό και τελικά στον θάνατο, τα γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα, διότι είμαστε μαζί τα τελευταία εννέα χρόνια. Όλα θα ειπωθούν εκεί που πρέπει… στις δικαστικές αίθουσες».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η εκπαιδευτικός δίδασκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης και το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε έντονη πίεση στην καθημερινότητά της, τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η εκπαιδευτικός δεν τα κατάφερε και τελικά κατέληξε, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της, στους συναδέλφους της αλλά και στους μαθητές που τη γνώριζαν.

ΠΑΣΥΔ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Σοφίας Χρηστίδου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, μέλους του Συλλόγου μας, διακεκριμένης επιστήμονος και εκπαιδευτικού με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων.

Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:

● Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)

● Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)

● Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών

● Ιστορία της Μετάφρασης (Μονογραφία)

Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Ο ΠΑΣΥΔ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

«Με θλίψη και ψυχική συντριβή πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της συναδέλφου Σοφίας Χρηστίδου, ΠΕ06, που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, απόρροια εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη πριν μία εβδομάδα.

Ο θάνατος και οι συνθήκες θανάτου της εν ενεργεία εκπαιδευτικού συντάραξαν την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία και δημιούργησαν έντονο προβληματισμό για το ασφυκτικό κλίμα που βιώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σημερινό σχολείο.

Το Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του θέματος θα προβεί έγκαιρα σε αναλυτική ανακοίνωση.

Εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων και συναδελφισσών απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συναδέλφους της στα σχολεία που υπηρετούσε».

Διαβάστε επίσης