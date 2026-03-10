Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια η καθηγήτρια εκφοβισμό στο υπουργείο-Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την αντιμετώπιση που τύγχανε η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου, η οποία πέθανε από εγκεφαλικό, με τους οικείους της να κατηγορούν μαθητές και συναδέλφους στο 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης για bullying.

Ο θείος της θανούσης, πρώην εφέτης και Σύμβουλος Επικρατείας, Δημήτρης Κωστόπουλος αποκάλυψε ότι πριν την παραπομπή της σε επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η ίδια είχε στείλει υπόμνημα στο υπουργείο Παιδείας, αναφέροντας ότι είχε πέσει θύμα εκφοβισμού.

Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με υπόμνημα στο υπουργείο Παιδείας

Όπως αναφέρει σχετικά ο κ. Κωστόπουλος «με αφορμή την ανακοίνωση γονέων σχετικά με το θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο της Καθηγήτριας Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, στην οποία γίνεται λόγος για "διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών", γνωστοποιείται πως όσα ανακοινώθηκαν για τις συνθήκες υπό τις οποίες παραπέμφθηκε η Δρ. Σοφία Χρηστίδου στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, προκειμένου ν' απολυθεί λόγω πνευματικής ανικανότητας για την άσκηση των εκπαιδευτικών της καθηκόντων και οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, έχουν ως βάση το γραπτό ενυπόγραφο υπόμνημα που η ίδια υπέβαλε προς στο Υπουργείο Παιδείας (αριθ. πρωτ. 14993 - 09/02/2026), προς εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5029/2023: «Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία, και προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (αριθ. πρωτ. 462 – 09/02/2026), με το οποίο διέψευσε τους εναντίον της ισχυρισμούς που καταχωρήθηκαν σε αναφορές συμβάντων της Διευθύντριας του ΓΕΛ. Η αλήθεια για τις συνθήκες παραπομπής της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου στην Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή θα κριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και όχι με ανακοινώσεις των εμπλεκομένων μερών. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε ανακοίνωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απειλή ούτε ν' αγγίζει τα όρια της προσβολής της μνήμης νεκρού».

Η διευθύντρια την μετέτρεψε από θύμα σε θήτη - Ομάδα μαθητών με κοινωνικά-μαθησιακά προβλήματα της έκαναν bullying

Σε άλλη ανάρτησή του ο κ. Κωστόπουλος ανέφερε ότι «η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Ζωή Βαζούρα την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν' ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων.

Η παραπομπή έγινε επειδή η Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μαρία-Αγγελική Μάργκα την μετέτρεψε από θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό μπούλινγκ εναντίον της Σοφίας Χρηστίδου από ομάδα μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, όπως η ίδια η Διευθύντρια ομολογεί, οι οποίοι πετούσαν την ώρα του μαθήματος εναντίον της Σοφίας Χρηστίδου βιβλία, μπουκάλια νερού, συσκευασία γάλα-κακάο, χτυπώντας τα θρανία με εκκωφαντικούς θορύβους και με μίμηση κραυγών ζώων την ώρα του μαθήματος, με αποκλεισμό της εξόδου τοποθετώντας θρανία στην πόρτα της αίθουσας και με άλλα επεισόδια επειδή διαφωνούσαν με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Υπουργείου και με τη βαθμολογία».

Ερώτηση στη Βουλή για τις συνθήκες θανάτου της καθηγήτριας

Ο Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γεώργιος Μανούσος κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την τραγική υπόθεση της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στο 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Με την ερώτηση ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν έχει διαταχθεί διοικητική ή πειθαρχική έρευνα για τις συνθήκες εργασίας της εκπαιδευτικού, πόσα περιστατικά βίας και εκφοβισμού κατά εκπαιδευτικών έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποιοι λόγοι οδήγησαν στην παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή και αν υπήρξαν αναφορές ή καταγγελίες προς τη διεύθυνση του σχολείου για περιστατικά εκφοβισμού.

Παράλληλα ζητά να ενημερωθεί ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το υπουργείο ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι εκπαιδευτικοί από περιστατικά βίας και εξευτελισμού μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Το ερώτημα του βουλευτή

