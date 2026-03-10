Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο

Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή βρέθηκε και το Geely Starray EM-i, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι το μοναδικό από τα συγκεκριμένα μοντέλα που διατίθεται ήδη στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας