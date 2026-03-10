Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο
Η Geely υπέβαλε έξι εξηλεκτρισμένα μοντέλα της σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμή αντοχής στον Αρκτικό Κύκλο, καλύπτοντας περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα σε χιονισμένους δρόμους της Σουηδίας και της Νορβηγίας.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή βρέθηκε και το Geely Starray EM-i, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι το μοναδικό από τα συγκεκριμένα μοντέλα που διατίθεται ήδη στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο
10:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νετανιάχου: «Μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκκαλα»
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
06:50 ∙ LIFESTYLE