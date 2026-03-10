Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη Κύπρου

Από την παρούσα πολιτική συγκυρία φαίνεται να πλήττονται η Μαρία Καρυστιανού και, σε μικρότερο βαθμό, ο Αλέξης Τσίπρας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διευρυμένο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Η κυβερνητική παράταξη προηγείται τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει επίσης ότι από την παρούσα πολιτική συγκυρία φαίνεται να πλήττονται η Μαρία Καρυστιανού και, σε μικρότερο βαθμό, ο Αλέξης Τσίπρας, αν και για διαφορετικούς λόγους.

Στο 34,1% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 34,1%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 15,4%, με τη διαφορά από την κυβερνητική παράταξη να φτάνει τις 18,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5% και το ΜέΡΑ25 με 4,2%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4% και η Νέα Αριστερά με 1,3%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 13,6%.

Παρότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν διασφαλίζει αυτοδυναμία, θεωρείται ισχυρή αφετηρία ενόψει μιας ενδεχόμενης προεκλογικής περιόδου.

pinakas-9-1.jpg

Πρώτη και στην πρόθεση ψήφου

Στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,5%, αυξημένη κατά περίπου δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί με 12,8%, με τη διαφορά να φτάνει τις 15,7 μονάδες. Έπονται το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%.

Στη συνέχεια βρίσκονται οι Δημοκράτες με 2,4%, η Νίκη με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο κόμμα» επιλέγει το 10,9%. Το 16,4% δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

pinakas-8-1.jpg

Στήριξη στην Κύπρο και εξοπλιστικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Το 75% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την παροχή στρατιωτικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο, ενώ το 22% εκφράζει διαφωνία.

Παράλληλα, το 72% εμφανίζεται θετικό ή μάλλον θετικό στις αγορές φρεγατών και αεροσκαφών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, έναντι 24% που δηλώνει αντίθετο.

Πόσο έτοιμη είναι η χώρα για κρίσεις

Στην ερώτηση αν η χώρα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για αντίστοιχες κρίσεις σε σχέση με το παρελθόν, το 45% απαντά ότι είναι πιο έτοιμη, το 27% ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και το 24% ότι είναι λιγότερο έτοιμη.

Ως προς το ποια κυβέρνηση θεωρείται πιο ικανή να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, το 38% επιλέγει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 10% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (όπως το 2019), ενώ το 48% απαντά ότι δεν εμπιστεύεται καμία από τις δύο.

pinakas-1-1.jpg

Ακρίβεια και οικονομία οι βασικές ανησυχίες

Παρά τις διεθνείς πολεμικές εντάσεις, οι πολίτες εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι για ζητήματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια προκαλεί μεγάλη ή αρκετή ανησυχία στο 95% των ερωτηθέντων, ενώ για την οικονομική ανάπτυξη το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 80%.

Η εθνική ασφάλεια ανησυχεί το 66% των πολιτών, ενώ η πολιτική σταθερότητα προκαλεί έντονη ανησυχία στο 37%.

Πτώση για Καρυστιανού και Τσίπρα

Το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει πτωτική τάση, καθώς μόλις το 8,2% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να άλλαζε την ψήφο του υπέρ ενός νέου πολιτικού φορέα υπό την ηγεσία της, έναντι 9,9% στην προηγούμενη μέτρηση. Το 9,1% το θεωρεί αρκετά πιθανό.

Αντίθετα, το 71,7% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε και το 9,5% το θεωρεί λίγο πιθανό, ενώ 1,5% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ πιθανό να στήριζε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του και το 5,4% αρκετά πιθανό. Ωστόσο, το 76,5% απαντά ότι δεν θα άλλαζε την επιλογή του, ενώ το 7,6% το θεωρεί λίγο πιθανό. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ή όσων δεν απαντούν φτάνει το 0,4%.

