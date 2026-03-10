Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη Κύπρου

Διευρυμένο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Η κυβερνητική παράταξη προηγείται τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει επίσης ότι από την παρούσα πολιτική συγκυρία φαίνεται να πλήττονται η Μαρία Καρυστιανού και, σε μικρότερο βαθμό, ο Αλέξης Τσίπρας, αν και για διαφορετικούς λόγους.

Στο 34,1% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 34,1%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 15,4%, με τη διαφορά από την κυβερνητική παράταξη να φτάνει τις 18,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5% και το ΜέΡΑ25 με 4,2%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4% και η Νέα Αριστερά με 1,3%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 13,6%.

Παρότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν διασφαλίζει αυτοδυναμία, θεωρείται ισχυρή αφετηρία ενόψει μιας ενδεχόμενης προεκλογικής περιόδου.

Πρώτη και στην πρόθεση ψήφου

Στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,5%, αυξημένη κατά περίπου δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ακολουθεί με 12,8%, με τη διαφορά να φτάνει τις 15,7 μονάδες. Έπονται το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%.

Στη συνέχεια βρίσκονται οι Δημοκράτες με 2,4%, η Νίκη με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο κόμμα» επιλέγει το 10,9%. Το 16,4% δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει.

Στήριξη στην Κύπρο και εξοπλιστικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Το 75% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την παροχή στρατιωτικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο, ενώ το 22% εκφράζει διαφωνία.

Παράλληλα, το 72% εμφανίζεται θετικό ή μάλλον θετικό στις αγορές φρεγατών και αεροσκαφών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, έναντι 24% που δηλώνει αντίθετο.

Πόσο έτοιμη είναι η χώρα για κρίσεις

Στην ερώτηση αν η χώρα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για αντίστοιχες κρίσεις σε σχέση με το παρελθόν, το 45% απαντά ότι είναι πιο έτοιμη, το 27% ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και το 24% ότι είναι λιγότερο έτοιμη.

Ως προς το ποια κυβέρνηση θεωρείται πιο ικανή να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, το 38% επιλέγει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 10% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (όπως το 2019), ενώ το 48% απαντά ότι δεν εμπιστεύεται καμία από τις δύο.

Ακρίβεια και οικονομία οι βασικές ανησυχίες

Παρά τις διεθνείς πολεμικές εντάσεις, οι πολίτες εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχοι για ζητήματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια προκαλεί μεγάλη ή αρκετή ανησυχία στο 95% των ερωτηθέντων, ενώ για την οικονομική ανάπτυξη το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 80%.

Η εθνική ασφάλεια ανησυχεί το 66% των πολιτών, ενώ η πολιτική σταθερότητα προκαλεί έντονη ανησυχία στο 37%.

Πτώση για Καρυστιανού και Τσίπρα

Το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει πτωτική τάση, καθώς μόλις το 8,2% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να άλλαζε την ψήφο του υπέρ ενός νέου πολιτικού φορέα υπό την ηγεσία της, έναντι 9,9% στην προηγούμενη μέτρηση. Το 9,1% το θεωρεί αρκετά πιθανό.

Αντίθετα, το 71,7% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε και το 9,5% το θεωρεί λίγο πιθανό, ενώ 1,5% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% δηλώνει ότι θα ήταν πολύ πιθανό να στήριζε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του και το 5,4% αρκετά πιθανό. Ωστόσο, το 76,5% απαντά ότι δεν θα άλλαζε την επιλογή του, ενώ το 7,6% το θεωρεί λίγο πιθανό. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ή όσων δεν απαντούν φτάνει το 0,4%.

Διαβάστε επίσης