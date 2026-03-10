Όσκαρ 2026: Γιατί τα μεγάλα φαβορί, Σαλαμέ και Μπάκλεϊ, κινδυνεύουν να χάσουν το χρυσό αγαλματίδιο

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά των βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν οι πρόσφατες δηλώσεις του μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του στην κούρσα για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Παρόμοια συζήτηση - σε μικρότερο βαθμό - προκάλεσαν και δηλώσεις της Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία επίσης συγκαταλέγεται στα φαβορί της φετινής οσκαρικής κούρσας.

Στο προσκήνιο βρίσκεται ο 30χρονος ηθοποιός, που για μήνες θεωρούνταν ένα από τα δυνατά φαβορί - ίσως και το ισχυρότερο - χάρη στην ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme». Ωστόσο, δέχθηκε έντονη κριτική μετά από σχόλια που έκανε σε συνέντευξή του σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ο Σαλαμέ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να δουλέψει «σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάτι ζωντανό παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια». Αν και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «σέβεται απόλυτα τους καλλιτέχνες αυτών των τεχνών», η φράση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ο ηθοποιός έχει εκφράσει και στο παρελθόν παρόμοιες απόψεις, χαρακτηρίζοντας το μπαλέτο και την όπερα ως μορφές τέχνης που, κατά τη γνώμη του, δεν έχουν πλέον το ίδιο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό.

Καλλιτέχνες της όπερας και του χορού έσπευσαν να υπερασπιστούν τις τέχνες τους, ενώ αρκετοί σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν τον ηθοποιό ότι «υποτιμά άλλες μορφές τέχνης».

Η απάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η Εθνική Λυρική Σκηνή απάντησε επίσης στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο ακούγεται αρχικά η επίμαχη ατάκα του ηθοποιού και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα «We are alive and kicking».

https://www.instagram.com/reel/DVjgrbUFGBw/

Στο βίντεο προβάλλονται στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Λυρικής: τεχνικοί που ράβουν κοστούμια, καλλιτέχνες σε πρόβες, μουσικοί και χορευτές επί σκηνής, αλλά και εικόνες από παραστάσεις όπερας και μπαλέτου με κατάμεστο το Ηρώδειο και την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος - όπου παρουσιάζονται τέτοιου είδους παραγωγές.

Στο βίντεο, παρουσιάζεται ολόκληρη η ομάδα που εργάζεται πίσω από κάθε παραγωγή, από τη διοίκηση μέχρι τους τεχνικούς και τους καλλιτέχνες. Με αυτόν τον τρόπο, η Εθνική Λυρική Σκηνή έστειλε το δικό της μήνυμα απάντησης, τονίζοντας ότι οι τέχνες της όπερας και του μπαλέτου παραμένουν ζωντανές και δυναμικές.

Ο εκπτωτικός κωδικός από την Όπερα του Σιάτλ

Την ίδια ώρα, στο εξωτερικό ορισμένοι οργανισμοί αντιμετώπισαν τη συζήτηση με χιούμορ. Η Όπερα του Σιάτλ, για παράδειγμα, ανακοίνωσε έκπτωση στα εισιτήρια για την όπερα Carmen, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον κωδικό «TIMOTHEE» που προσέφερε 14% έκπτωση.

https://www.instagram.com/p/DVjn2oGAbgD/

«All we've got to say is… use promo code TIMOTHEE to save 14% off select seats for Carmen, through this weekend only. Timmy, you're welcome to use it too», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση, προσκαλώντας και τον ίδιο τον Σαλαμέ.

Ανατροπές λίγο πριν την απονομή

Η συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του ήρθε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την οσκαρική κούρσα. Αν και ο Σαλαμέ είχε αρχικά αποκτήσει ισχυρή θέση μετά τη βράβευσή του στις Χρυσές Σφαίρες, το κλίμα φαίνεται να άλλαξε τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά τα αποτελέσματα των BAFTA - στα οποία νικητής βγήκε ο Michael B. Jordan.

Γι'αυτό και την ίδια ώρα, ενισχυμένη εμφανίζεται η υποψηφιότητα του, για την ταινία Sinners, ο οποίος σύμφωνα με αρκετές προβλέψεις θεωρείται πλέον το φαβορί για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

«Προκαλεί» και το άλλο φαβορί

Ο Σαλαμέ φαίνεται πως δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος που «κινδυνεύει» να λογοκριθεί και να αμφιβάλλει για την σίγουρη νίκη στα Όσκαρ. Το φαβορί για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου, Τζέσι Μπάκλεϊ - για την ταινία Άμνετ - προκάλεσε επίσης αντιδράσεις μετά από ένα σχόλιο που έκανε σε συνέντευξή της.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει αστειευόμενη ότι είχε απειλήσει να ξεφορτωθεί τις γάτες του συντρόφου της επειδή… τις σιχαινόταν, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η ίδια έσπευσε να διευκρινίσει τη δήλωσή της, τονίζοντας ότι επρόκειτο για χιούμορ. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή του Jimmy Fallon εξήγησε ότι «δεν είχε τέτοιο σκοπό» και πως στην πραγματικότητα αγαπά τις γάτες.

https://www.instagram.com/reel/DVh76uxjrM5/

«Απάντησα απλώς σε μια ερώτηση για το αν θα προτιμούσα να είμαι γάτα ή σκύλος. Έκανα πλάκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα;

Παρά την κριτική, αρκετοί αναλυτές του Χόλιγουντ εκτιμούν ότι η διαμάχη πιθανότατα δεν θα επηρεάσει καθοριστικά το αποτέλεσμα, καθώς η ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, το περιστατικό δείχνει πώς το κλίμα γύρω από έναν υποψήφιο μπορεί να αλλάξει γρήγορα κατά τη διάρκεια μιας μακράς και απαιτητικής περιόδου βραβείων και μίας εποχής που ταυτίζεται με το «cancel culture».

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Τιμοτέ Σαλαμέ όσο και η Τζέσι Μπάκλεϊ παραμένουν από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της φετινής οσκαρικής κούρσας και η παρουσία τους στη φετινή τελετή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η αρχική δυναμική των υποψηφιοτήτων τους θα αποδειχθεί αρκετή για να τους οδηγήσει τελικά μέχρι το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.

