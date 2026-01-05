Critics Choice Awards 2026: Από τον Ντι Κάπριο στον Σαλαμέ - Όλοι οι νικητές της λαμπερής βραδιάς
Οι μεγάλες διακρίσεις και οι στιγμές που ξεχώρισαν στη τελετή απονομής
Η αυλαία της φετινής awards season άνοιξε επίσημα με την απονομή των 31ων Critics Choice Awards, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, στο Λος Άντζελες. Τα βραβεία, τα οποία απονέμονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης των ΗΠΑ, θεωρούνται εδώ και χρόνια από τους πιο αξιόπιστους «προάγγελους» των Όσκαρ και των Emmy.
Τα Critics Choice Awards ξεκίνησαν το 1995 και στόχο έχουν να τιμήσουν τις καλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς, όπως αυτές αξιολογούνται από επαγγελματίες κριτικούς.
Κυρίαρχο το «One Battle After Another»
Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή που έχει λάβει από τους κριτικούς.
Στον τομέα της ανδρικής ερμηνείας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Marty Supreme», ενώ το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Τζέσι Μπάκλεϊ για την ταινία «Hamnet».
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η νίκη της Amy Madigan στον Β’ Γυναικείο Ρόλο για το «Weapons», καθώς και του Jacob Elordi στον Β’ Ανδρικό Ρόλο για το «Frankenstein».
Δυναμική παρουσία της τηλεόρασης
Στο τηλεοπτικό κομμάτι, η σειρά «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά, ενώ η Rhea Seehorn κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Pluribus» - τη σειρά που έχει σαρώσει σε προβολές και κριτικές.
Η Jean Smart επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της, κερδίζοντας το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Hacks», ενώ η κωμική σειρά «The Studio» του Seth Rogen απέσπασε συνολικά τρία βραβεία.
Οι στιγμές που ξεχώρισαν
Μέσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά, ήταν η αντίδραση της Κάιλι Τζένερ, στην βράβευση του συντρόφου της, Τιμοτέ Σαλαμέ. Η Τζένερ εμφανώς συγκινημένη από την αφιέρωση του σε εκείνη, ψιθύρισε «σ' αγαπώ» κατακτώντας μία από τις viral στιγμές των βραβείων.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η βράβευση του Owen Cooper για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Limited Series για το Adolescence. Ο νεαρός ηθοποιός συγκίνησε κοινό και κριτικούς με την ειλικρίνεια και τη σεμνότητα της εμφάνισής του στη σκηνή, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο δυνατά ανερχόμενα ταλέντα της χρονιάς.
Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η αντίδραση στην απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού στο KPop Demon Hunters για το κομμάτι «Golden», με τους δημιουργούς να ανεβαίνουν στη σκηνή εμφανώς συγκινημένοι. Η νίκη τους αποτέλεσε μία από τις πιο πανηγυρικές στιγμές της βραδιάς, αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα και έντονη παρουσία στα social media.
Στα σημεία που σχολιάστηκαν ήταν και το γεγονός ότι το Wicked: For Good και η Αριάνα Γκράντεδεν διακρίθηκαν τελικά, παρά την έντονη παρουσία τους στις υποψηφιότητες.
Όλοι οι νικητές των Critics Choice Awards 2026
Κινηματογράφος
Καλύτερη Ταινία: One Battle After Another
Α’ Ανδρικός Ρόλος: Timothée Chalamet – Marty Supreme
Α’ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley – Hamnet
Β’ Ανδρικός Ρόλος: Jacob Elordi – Frankenstein
Β’ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan – Weapons
Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ξενόγλωσση Ταινία: The Secret Agent
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Ryan Coogler – Sinners
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Μουσική (Score): Ludwig Göransson – Sinners
Καλύτερη Ταινία για Τηλεόραση: Bridget Jones: Mad About the Boy
Καλύτερη Animated Ταινία: KPop Demon Hunters
Τηλεόραση
Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Noah Wyle – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Rhea Seehorn – Pluribus
Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Seth Rogen – The Studio
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart – Hacks
Καλύτερη Limited Series: Adolescence
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Limited Series: Stephen Graham – Adolescence
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Limited Series: Sarah Snook – All Her Fault
Καλύτερη Animated Series: South Park
Καλύτερο Talk Show: Jimmy Kimmel Live!