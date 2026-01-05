Critics Choice Awards 2026: Από τον Ντι Κάπριο στον Σαλαμέ - Όλοι οι νικητές της λαμπερής βραδιάς

Στιγμιότυπο από την απονομή των βραβείων, με το καστ του «One Battle After Another» επί σκηνής

Η αυλαία της φετινής awards season άνοιξε επίσημα με την απονομή των 31ων Critics Choice Awards, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, στο Λος Άντζελες. Τα βραβεία, τα οποία απονέμονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης των ΗΠΑ, θεωρούνται εδώ και χρόνια από τους πιο αξιόπιστους «προάγγελους» των Όσκαρ και των Emmy.

Τα Critics Choice Awards ξεκίνησαν το 1995 και στόχο έχουν να τιμήσουν τις καλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς, όπως αυτές αξιολογούνται από επαγγελματίες κριτικούς.

Κυρίαρχο το «One Battle After Another»

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας τη θερμή υποδοχή που έχει λάβει από τους κριτικούς.

Στον τομέα της ανδρικής ερμηνείας, ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Marty Supreme», ενώ το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Τζέσι Μπάκλεϊ για την ταινία «Hamnet».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η νίκη της Amy Madigan στον Β’ Γυναικείο Ρόλο για το «Weapons», καθώς και του Jacob Elordi στον Β’ Ανδρικό Ρόλο για το «Frankenstein».

Jacob Elordi and Amy Madigan are the Best Supporting Actor/Actress winners at the 2026 Critics Choice Awards. pic.twitter.com/gjP140LXB4 — Film Updates (@FilmUpdates) January 5, 2026

Δυναμική παρουσία της τηλεόρασης

Στο τηλεοπτικό κομμάτι, η σειρά «The Pitt» αναδείχθηκε Καλύτερη Δραματική Σειρά, ενώ η Rhea Seehorn κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «Pluribus» - τη σειρά που έχει σαρώσει σε προβολές και κριτικές.

Η Jean Smart επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της, κερδίζοντας το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το «Hacks», ενώ η κωμική σειρά «The Studio» του Seth Rogen απέσπασε συνολικά τρία βραβεία.

Jacob Elordi wins Best Supporting Actor for "Frankenstein" at the #CriticsChoiceAwards.



"Bloody hell. I really didn’t plan for this.... Guillermo del Toro, I love you. We all love you. You made my dreams when I was 11."https://t.co/6nmxG1f4rJ pic.twitter.com/hxmhTUHZQE — Variety (@Variety) January 5, 2026

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Μέσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν τη λαμπερή βραδιά, ήταν η αντίδραση της Κάιλι Τζένερ, στην βράβευση του συντρόφου της, Τιμοτέ Σαλαμέ. Η Τζένερ εμφανώς συγκινημένη από την αφιέρωση του σε εκείνη, ψιθύρισε «σ' αγαπώ» κατακτώντας μία από τις viral στιγμές των βραβείων.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η βράβευση του Owen Cooper για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Limited Series για το Adolescence. Ο νεαρός ηθοποιός συγκίνησε κοινό και κριτικούς με την ειλικρίνεια και τη σεμνότητα της εμφάνισής του στη σκηνή, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο δυνατά ανερχόμενα ταλέντα της χρονιάς.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η αντίδραση στην απονομή του βραβείου Καλύτερου Τραγουδιού στο KPop Demon Hunters για το κομμάτι «Golden», με τους δημιουργούς να ανεβαίνουν στη σκηνή εμφανώς συγκινημένοι. Η νίκη τους αποτέλεσε μία από τις πιο πανηγυρικές στιγμές της βραδιάς, αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα και έντονη παρουσία στα social media.

KPop Demon Hunters wins Best Song (“Golden”) and Best Animated Feature at the #CriticsChoice Awards pic.twitter.com/ohCnRsMSC4 — The Hollywood Reporter (@THR) January 5, 2026

Στα σημεία που σχολιάστηκαν ήταν και το γεγονός ότι το Wicked: For Good και η Αριάνα Γκράντεδεν διακρίθηκαν τελικά, παρά την έντονη παρουσία τους στις υποψηφιότητες.

Ariana Grande ('Wicked: For Good') on the 2026 #CriticsChoiceAwards red carpet pic.twitter.com/vTLyTJKLXd — VANITY FAIR (@VanityFair) January 4, 2026

Όλοι οι νικητές των Critics Choice Awards 2026

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία: One Battle After Another

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Timothée Chalamet – Marty Supreme

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Jessie Buckley – Hamnet

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Jacob Elordi – Frankenstein

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan – Weapons

Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ξενόγλωσση Ταινία: The Secret Agent

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Ryan Coogler – Sinners

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Μουσική (Score): Ludwig Göransson – Sinners

Καλύτερη Ταινία για Τηλεόραση: Bridget Jones: Mad About the Boy

Καλύτερη Animated Ταινία: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Noah Wyle – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Rhea Seehorn – Pluribus

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Seth Rogen – The Studio

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Jean Smart – Hacks

Καλύτερη Limited Series: Adolescence

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Limited Series: Stephen Graham – Adolescence

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Limited Series: Sarah Snook – All Her Fault

Καλύτερη Animated Series: South Park

Καλύτερο Talk Show: Jimmy Kimmel Live!

