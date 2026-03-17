Ηράκλειο: Μετέτρεψαν εικόνες συμμαθητριών και δασκάλων τους σε γυμνές φωτογραφίες μέσω ΑΙ
Ένα σοβαρό συμβάν συνέβη σε σχολείο του Ηρακλείου με αρνητικούς πρωταγωνιστές μια ομάδα μαθητών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοκ έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου ένα περιστατικό που έγινε πρόσφατα γνωστό με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές σε σχολείο.
Όπως έγινε γνωστό οι μαθητές τράβηξαν φωτογραφίες συμμαθήτριές τους αλλά και καθηγήτριές τους σε εξωτερικούς χώρους και στη συνέχεια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τις μετέτρεψαν σε γυμνές φωτογραφίες.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
