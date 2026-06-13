Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

Πού θα στρώσετε την ψάθα σας για τις πρώτες βουτιές της σεζόν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

Παραλία στην Αττική

TRAVEL
6'
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  • Η Αττική προσφέρει πλήθος παραλιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές.
  • Η Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη είναι ένας μικρός, προστατευμένος κολπίσκος με φυσική σκιά και γραφικό περιβάλλον, ιδανικός για ήσυχες επισκέψεις.
  • Η Μικρή Χαμολιά είναι μια ανοργάνωτη, ήσυχη παραλία με πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά και φυσική σκιά, κατάλληλη για επισκέπτες που προτιμούν απομόνωση και ησυχία.
  • Η Κακιά Θάλασσα στην Κερατέα είναι οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες και υποδομές, κατάλληλη για οικογένειες, ενώ διαθέτει και ελεύθερο μέρος.
  • Η Ψάθα στον Κορινθιακό κόλπο είναι μια μεγάλη παραλία με ψιλό βότσαλο και βαθιά, καθαρά νερά, ιδανική για ολοήμερες εκδρομές και απολαυστικά ηλιοβασιλέματα.
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Καθώς ο υδράργυρος αρχίζει και ανεβαίνει και οι πρώτες ζεστές ημέρες του χρόνου έχουν φτάσει, η ανάγκη, αλλά και επιθυμία μας, για μια απόδραση δίπλα στο κύμα ολοένα και αυξάνεται. Το καλοκαίρι είναι πλέον προ των πυλών και οι παραλίες της Αττικής μας προσκαλούν να πατήσουμε έστω και λίγο παύση στην καθημερινότητα της πόλης.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Αττικής είναι ότι προσφέρει επιλογές για όλα τα γούστα, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας. Είτε ψάχνετε για μια οργανωμένη πλαζ με όλες τις ανέσεις, είτε για έναν κρυφό, απάνεμο κολπίσκο για να χαλαρώσετε, η ακτογραμμή του νομού δεν απογοητεύει ποτέ. Τα σαββατοκύριακα αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για ολοήμερες εκδρομές με την παρέα ή την οικογένεια. Παράλληλα, όμως, η μικρή απόσταση των παραλιών αυτών από τον αστικό ιστό επιτρέπει ακόμη και μια γρήγορη βουτιά τις καθημερινές, αμέσως μετά το γραφείο ή ακόμη και νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσει η δουλειά, για να γεμίσουμε ενέργεια.

Αν αναρωτιέστε πού θα στρώσετε την ψάθα σας για τις πρώτες βουτιές της σεζόν, συγκεντρώσαμε πέντε προτάσεις που καλύπτουν κάθε προτίμηση και υπόσχονται να σας μεταφέρουν, έστω και για λίγο, σε ρυθμούς διακοπών.

Ερωτοσπηλιά: Το «κρυφό» καταφύγιο του Πόρτο Ράφτη

Η Ερωτοσπηλιά δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς προορισμούς για τους κατοίκους της Αθήνας, ιδιαίτερα για τους νεότερους. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βορειοδυτικά από το λιμάνι του Πόρτο Ράφτη και πρόκειται για έναν μικρό, γραφικό κολπίσκο που προστατεύεται απόλυτα από τα μελτέμια και τους δυνατούς ανέμους.

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Η Ερωτοσπηλιά

Η παραλία είναι αμμουδερή, με ψιλό βότσαλο και περιβάλλεται από βράχια και σπηλιές που της χαρίζουν μια μοναδική φυσική ομορφιά και μια αίσθηση απομόνωσης. Τα δέντρα που φτάνουν σχεδόν μέχρι το κύμα προσφέρουν φυσική σκιά, αν και κατά τις μεσημεριανές ώρες θα πρέπει να έχετε προνοήσει για τη δική σας ομπρέλα. Λόγω του μικρού της μεγέθους και της μεγάλης της δημοτικότητας, η Ερωτοσπηλιά γεμίζει γρήγορα τα σαββατοκύριακα. Γι' αυτό, μια επίσκεψη νωρίς το πρωί ή ένα απόγευμα καθημερινής θα σας επιτρέψει να απολαύσετε το μαγευτικό της τοπίο με μεγαλύτερη ηρεμία.

Μικρή Χαμολιά: Μια όαση ηρεμίας και γαλαζοπράσινων νερών

Αν αναζητάτε κάτι πιο εναλλακτικό και ήσυχο, η Μικρή Χαμολιά, που βρίσκεται ανάμεσα στη Λούτσα (Αρτέμιδα) και το Πόρτο Ράφτη, είναι ο απόλυτος προορισμός. Πρόκειται ίσως για την πιο όμορφη κρυφή παραλία της ανατολικής Αττικής, η οποία καταφέρνει να διατηρεί την παρθένα ομορφιά της μακριά από την έντονη τουριστική ανάπτυξη.

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Η Μικρή Χαμολιά

Ο κόλπος της Μικρής Χαμολιάς είναι ιδανικός για όσους απεχθάνονται τη φασαρία των beach bars. Τα νερά εδώ είναι πεντακάθαρα, με ένα εντυπωσιακό γαλαζοπράσινο χρώμα που θυμίζει έντονα κυκλαδίτικο νησί. Η παραλία περιβάλλεται από όμορφα βράχια που προσφέρονται για βουτιές, ενώ τα πεύκα που στεφανώνουν τον κόλπο προσφέρουν πολύτιμη σκιά. Επειδή η παραλία είναι εντελώς ανοργάνωτη, είναι απαραίτητο να οργανωθείτε σωστά πριν την επίσκεψή σας, παίρνοντας μαζί σας νερό, σνακ και τα απαραίτητα σύνεργα για τον ήλιο.

Κακιά Θάλασσα: Η οργανωμένη επιλογή της Κερατέας

Παρά το ελαφρώς «απειλητικό» της όνομα, η Κακιά Θάλασσα στην Κερατέα είναι μια από τις πιο φιλόξενες, καθαρές και καλά οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Το όνομά της προέρχεται από την ελληνική μυθολογία, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πανέμορφη ακτή που χωρίζεται στα δύο από μια μικρή χερσόνησο.

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Η Κακιά Θάλασσα

Στο ένα μέρος της παραλίας θα βρείτε πλήρη οργάνωση με ξαπλώστρες, ομπρέλες, ντους και μια ποικιλία από καφετέριες και ταβέρνες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά που αναζητούν άνεση. Το άλλο μέρος παραμένει ελεύθερο για όσους προτιμούν να στήσουν τον δικό τους εξοπλισμό. Η ακτή διαθέτει ψιλό βότσαλο και πεντακάθαρα βαθιά νερά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής είναι ο εντυπωσιακός κάθετος βράχος που υψώνεται ακριβώς πίσω από την παραλία, ο οποίος αποτελεί μάλιστα γνωστό πεδίο αναρρίχησης.

Δασκαλειό: Κυκλαδίτικος αέρας σε απόσταση αναπνοής

Λίγο μετά την Κακιά Θάλασσα, στην περιοχή της Κερατέας, συναντάμε το Δασκαλειό. Πρόκειται για έναν οικισμό που διαθέτει τρεις διαδοχικούς κολπίσκους (το Πρώτο, το Δεύτερο και το Τρίτο Δασκαλειό), προσφέροντας εξαιρετικές επιλογές για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Η περιοχή αποπνέει έναν έντονο νησιώτικο αέρα, κάνοντας τον επισκέπτη να ξεχνά ότι βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα.

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Το Δασκαλειό

Οι παραλίες στο Δασκαλειό είναι κατά βάση αμμουδερές, με καθαρά και σχετικά ρηχά νερά, κάτι που τις κάνει ιδιαίτερα δημοφιλείς σε οικογένειες. Σε ορισμένα σημεία θα βρείτε ξαπλώστρες και υποδομές, ενώ σε άλλα μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας ελεύθερα. Μετά τη βουτιά, οι παραδοσιακές ψαροταβέρνες που βρίσκονται πάνω στο κύμα προσφέρουν την τέλεια ευκαιρία για φρέσκο ψάρι και ουζάκι, ολοκληρώνοντας την εμπειρία της μονοήμερης απόδρασης με τον καλύτερο τρόπο.

Ψάθα: Η απέραντη ομορφιά του Κορινθιακού

Για το τέλος αφήσαμε μια επιλογή που απαιτεί λίγο περισσότερη οδήγηση, αλλά αποζημιώνει και με το παραπάνω. Η Ψάθα βρίσκεται κάτω από το όρος Πατέρα, στον Κόλπο των Αλκυονίδων (στον Κορινθιακό), και αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές και μεγάλες παραλίες της Αττικής.

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Η Ψάθα

Το κύριο χαρακτηριστικό της Ψάθας είναι το τεράστιο μήκος της, που αγγίζει τα 2,5 χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κοσμοσυρροή, θα βρείτε άνετα χώρο να καθίσετε απομονωμένα. Η παραλία έχει ψιλό βότσαλο, ενώ τα νερά της είναι βαθιά, πεντακάθαρα και δροσερά. Το τοπίο είναι μαγευτικό, καθώς το πράσινο του βουνού συναντά το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Κατά μήκος της ακτής λειτουργούν πολλά εστιατόρια, ουζερί και καφετέριες. Η Ψάθα είναι η ιδανική επιλογή για μια ολοήμερη εκδρομή του σαββατοκύριακου, ενώ αν μείνετε μέχρι αργά, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα της Αττικής.

Οι πρώτες βουτιές της χρονιάς απαιτούν πάντα λίγη προσοχή. Μην ξεχνάτε να ανανεώνετε συχνά το αντιηλιακό σας, καθώς ο ανοιξιάτικος ήλιος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα παραπλανητικός. Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι παραλίες της Αττικής μας περιμένουν να τις εξερευνήσουμε!

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