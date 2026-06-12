Αθήνα: Ποιες είναι οι 10 καλύτερες παραλίες για μία σύντομη καλοκαιρινή απόδραση

Snapshot Το Conde Nast Traveler παρουσιάζει τις 10 καλύτερες παραλίες της Αθήνας για σύντομες δροσιστικές αποδράσεις, με επιλογές οργανωμένες και ελεύθερες.

Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ξεχωρίζει για την πολυτέλεια, ενώ η Ακτή Βουλιαγμένης προσφέρει οργανωμένες υποδομές και εύκολη πρόσβαση με δημόσια συγκοινωνία.

Η Ακτή Β στη Γλυφάδα είναι ελεύθερη παραλία με πρόσβαση για ΑμεΑ και πεντακάθαρα νερά, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας.

Παραλίες όπως το Σούνιο και τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης συνδυάζουν φυσική ομορφιά με ιστορικά ή ιδιαίτερα τοπία, ενώ άλλες όπως η Βάρκιζα είναι δημοφιλείς για οικογένειες.

Ορισμένες παραλίες, όπως οι Λεγρενές και τα Λιμανάκια, προσφέρουν ηρεμία και ελεύθερους χώρους, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα για θαλάσσια σπορ και γυμνισμό σε απομονωμένα σημεία. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι, η Αθήνα δεν είναι σίγουρα το ιδανικό μέρος για να βρίσκεται κανείς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν μέχρι το βράδυ, ενώ η καθημερινότητα με την κίνηση και την πολυκοσμία δημιουργούν δυσφορία για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Παρόλα αυτά, αφού οι μέρες άδειες είναι περιορισμένες για τους περισσότερους κατοίκους της πόλης, η εξερεύνηση των κοντινών ακτών είναι η καλύτερη λύση για μερικές στιγμές δροσιάς. Σε απόσταση πολύ κοντινή από το κέντρο της πόλης βρίσκονται παραλίες με εξαιρετικά νερά, που θα σε βοηθήσουν να αποδράσεις από την καθημερινότητα και να νιώσεις ότι κάνεις διακοπές.

Το διεθνές τουριστικό περιοδικό Conde Nast Traveler αναδεικνύει τις 10 καλύτερες παραλίες της Αθήνας, οργανωμένες και μη, για μία σύντομη δροσιστική φυγή από την πόλη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το διεθνές τουριστικό περιοδικό:

1. Αστέρας Βουλιαγμένης

Αυτό το συγκρότημα πολυτελών εγκαταστάσεων πάνω στην ακτή της Βουλιαγμένης αναδείχθηκε τη δεκαετία του '60 και παραμένει από τότε στην κορυφή των καλύτερων παραθεριστικών προορισμών της Αττικής. Η ιδιωτική παραλία είναι εξαιρετικά προσεγμένη με κρυστάλλινα νερά και χρυσαφένια αμμουδιά στην οποία υπάρχουν πολυτελή ξαπλώστρες. Παράλληλα, στον χώρο λειτουργούν εστιατόρια και μπαρ, χώρος spa, γυμναστήριο, καθώς και 10 δωμάτια, καθώς και καταστήματα λιανικής με γνωστούς οίκους μόδας.

Η παραλία αναδεικνύεται για την κομψότητά της και είναι προσβάσιμη με λεωφορείο, ωστόσο χρειάζεται λίγη ώρα περπάτημα, ενώ και το πάρκινγκ είναι σχετικά δύσκολο στην περιοχή. Για να φτάσει κανείς εκεί χρειάζεται λιγότερο από μία ώρα οδήγησης από το κέντρο της Αθήνας.

Διεύθυνση: Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη

2. Ακτή Βουλιαγμένης

Σχεδόν απέναντι από τον Αστέρα, στο ανατολικό άκρο του κόλπου, βρίσκεται η Ακτή Βουλιαγμένης, μία παραλιακή έκταση που χρησιμοποιούν παραδοσιακά οι Αθηναίοι για να «αποδράσουν» από τις ζεστές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Πρόκειται για μία οργανωμένη παραλία με γαλάζια νερά και αμμουδιά, που διαθέτει όλες τις υποδομές για να απολαύσει κανείς ένα μπάνιο στη θάλασσα. Τα μαγαζιά προσφέρουν πλούσιο μενού με γευστικές επιλογές και δροσιστικά ποτά, ενώ υπάρχουν και γήπεδα αθλητισμού, αποδυτήρια καθώς και ναυαγοσωστική κάλυψη.

Αυτό που την ξεχωρίζει είναι ότι λειτουργεί από το πρωί έως το βράδυ και η πρόσβαση μπορεί να γίνει και με δημόσια συγκοινωνία. Το εισιτήριο είναι στα 10 ευρώ τις καθημερινές, υπάρχει όμως μειωμένο εισιτήριο για τους μαθητές, τους άνω των 65 και τους δημότες της περιοχής.

Διεύθυνση Λεωφ. Ποσειδώνος 2, Βουλιαγμένη 167 71

3. Ακτή Β, Γλυφάδα

Μία από τις ελεύθερες παραλίες της νότιας Αττικής, με πεντακάθαρα νερά βραβευμένα με Γαλάζια Σημαία και αμμουδία, η ακτή Β της Γλυφάδας είναι προσβάσιμη για όλους. Από το 2023, με απόφαση της κυβέρνησης, τοποθετήθηκαν δύο ράμπες εισόδου στα νερά, ώστε άτομα ΑμεΑ, ηλικιωμένοι και έγκυες γυναίκες να μπορούν να κολυμπήσουν με ασφάλεια και προστασία υπό τη φύλαξη ναυαγοσώστη.

Με μόλις μισή ώρα οδήγησης από το κέντρο της Αθήνας, μπορεί κανείς να απολαύσει μία δροσιστική βουτιά, ενώ θα βρει επίσης και ψάθινες ομπρέλες διαθέσιμες για σκιά το μεσημέρι. Το πάρκινγκ είναι εύκολο, όμως πηγαίνουν και αρκετές γραμμές λεωφορείου, ενώ η περιοχή της Γλυφάδας είναι από τις πιο πλούσιες σε παροχές, εστιατόρια, μπαρ και χώρους διασκέδασης για όλες τις ηλικίες.

4. Παραλία της Αρτέμιδας

Μακριά από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, στην ανατολική Αττική, βρίσκεται η παραλία της περιοχής Αρτέμιδας. Αυτή η αμμώδης ακτή αποτελεί το ιδανικό μέρος για να περάσετε την ώρα σας πριν από ένα ταξίδι από το λιμάνι της Ραφήνας ή το διεθνές αεροδρόμιο που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Είναι επίσης το ιδανικό μέρος για θαλάσσια σπορ καθώς στο βόρειο άκρο της πνέουν δυνατοί άνεμοι, ενώ υπάρχουν και σχολές που παρέχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Στην παραλία λειτουργούν beach bars με ξαπλώστρες, αλλά υπάρχει και ελεύθερος χώρος για όσους θέλουν να έχουν ηρεμία και απομόνωση. Υπάρχει πρόσβαση και με δημόσια συγκοινωνία, ενώ η μεγάλη ακτή χωρίζεται από μικρά βραχώδη κολπάκια και μεγάλη αμμουδερή έκταση με γήπεδο beach volley.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

5. Παραλία Σουνίου

Ο ναός του Ποσειδώνα του 5ου αιώνα π.Χ. αποτελεί το κύριο αξιοθέατο του Ακρωτηρίου Σούνιου, αλλά, καθώς είναι σκαρφαλωμένος σε έναν βράχο με θέα στη θάλασσα, διαθέτει και μια παραλία στους πρόποδές του. Λίγο περισσότερο από μίας ώρας οδήγηση από το κέντρο της Αθήνας, η παραλία είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσει κανείς το ηλιοβασίλεμα, καθώς βουτά στα πεντακάθαρα νερά της παραλίας. Αν δεν υπάρχει αυτοκίνητο, το ΚΤΕΛ μπορεί να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες με συχνά δρομολόγια.

Με απαλή αμμουδιά και αρκετό ελεύθερο χώρο μπορείτε να αφήσετε τα πράγματά σας, αλλά και να χρησιμοποιήσετε τις ξαπλώστρες των beach bars που παρέχουν το κατάλληλο φαγητό και ποτό. Αυτό που ξεχωρίζει την παραλία αυτή είναι ότι συνδυάζει και την επίσκεψη στον ναό που βρίσκεται ακριβώς από πάνω, και προσφέρει ένα ειδυλλιακό θέαμα της πανσελήνου.

6. Παραλία Λεγρενών (ΚΑΠΕ)

Η παραλία αυτή βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου και προσφέρει την απαραίτητη ηρεμία όσων θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία. Πλήρως ελεύθερη και αρκετά ερημική, χρειάζεται λίγο παραπάνω από μιάμιση ώρα για να φτάσει κανείς στην παραλία με αυτοκίνητο, ωστόσο η αμμουδιά με την ψιλή άμμο και τα γαλάζια νερά σε ταξιδεύει σε ένα νησί των Κυκλάδων, ειδικά τις καθημερινές που έχει λιγότερο κόσμο. Ακόμα και ο γυμνισμός επιτρέπεται εδώ, χρειάζεται όμως ο κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας από τον ήλιο.

7. Απολλώνιες Ακτές Βούλας

Η παραλία αυτή στην περιοχή της Βούλας είναι ιδανική για οικογένειες χάρη στα ρηχά νερά που εκτείνονται μέχρι μακριά στη θάλασσα. Η πρόσβαση είναι εύκολη με λεωφορείο (κατεβείτε στη στάση «Α Πλαζ Βουλας»). Υπάρχει ένα κέντρο θαλάσσιων σπορ με εξοπλισμό και ποδήλατα θαλάσσης για τα παιδιά. Μπαρ και εστιατόρια σερβίρουν καλοκαιρινές σαλάτες, σούσι, πίτσες, μουσακά και άλλα, ενώ παρέχουν και τις απαραίτητες ξαπλώστρες με ομπρέλες.

8. Krabo beach, Καβούρι

Σε έναν μικρό όρμο της χερσονήσου στο Καβούρι, στο νότιο προάστιο της Αθήνας, υπάρχει το beach Bar Krabo το οποίο είναι ίσως το πιο κοντινό μέρος της πόλης όμοιο με νησί. Χτισμένο σε μια πλαγιά, αυτό το beach bar διαθέτει χώρο για φαγητό, ποτό και κολύμπι, ενώ είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου με φυσικά υλικά από ξύλο πέτρα και άχυρο.

Το ιδιαίτερο περιβάλλον με τον λιτό, boho-chic σχεδιασμό ευνοεί την ολοήμερη επίσκεψη που προσφέρει ηρεμία και κολύμπι στα καθαρά νερά, γευστικά πιάτα το μεσημέρι και ιδιαίτερα κοκτέιλ τις βραδινές ώρες.

9. Παραλία της Βάρκιζας

Χωρισμένη σε δύο τμήματα, η παραλία της Βάρκιζας αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Αθηναίους τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μία πλευρά της παραλίας είναι δημόσια και δωρεάν, ενώ στην άλλη βρίσκεται το Varkiza Resort με beach bars, ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ, καθώς και γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Όποια πλευρά και αν επιλέξετε, η αμμώδης ακτή δίνει τη θέση της σε μια καθαρή και ρηχή θάλασσα, καθιστώντας την ιδανική για παιδιά.

Σε απόσταση περίπου 45 λεπτών με το αυτοκίνητο από το κέντρο της Αθήνας, η παραθαλάσσια πόλη της Βάρκιζας αξίζει μια βόλτα, ενώ μπορείτε να ολοκληρώσετε τη μέρα σας στο κομψό παραθαλάσσιο εστιατόριο Psarakia & Thalassina, απολαμβάνοντας πιάτα με θαλασσινά και μεζέδες.

10. Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Πρόκειται ίσως για την πιο ιδιαίτερη ακτή της Αθήνας, αποτελούμενη από μικρούς όρμους, με ένα άγριο και βραχώδες ακρωτήρι που καταλήγει στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν παραλίες σε αυτό το μέρος, όμως στον μεγαλύτερο όρμο βρίσκεται το Limanakia Beach Bar που σερβίρει καφέ, κοκτέιλ και καλαμαράκια.

Πριν από λίγο καιρό, αυτό το μέρος ήταν γνωστό μόνο στους μυημένους, αλλά η φήμη του έχει εξαπλωθεί μέσω των social media και είναι πιθανό να έχει πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Παρόλα αυτά, οι γειτονικοί κολπίσκοι που είναι προσβάσιμοι με τα πόδια είναι πολύ πιο ήρεμη, ενώ ακόμη και ο γυμνισμός είναι εφικτός στα απομονωμένα σημεία.

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