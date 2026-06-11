Νάξος: Η Αγία Άννα ξεχωρίζει σε λίστα με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη​​​​​​​​​​​​​​​

Η νέα διεθνής αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρόσφατων αφιερωμάτων της The Sun για το νησί

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νάξος: Η Αγία Άννα ξεχωρίζει σε λίστα με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη​​​​​​​​​​​​​​​
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παραλία της Αγίας Άννας στη Νάξο κατατάχθηκε πρώτη στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 από τη βρετανική εφημερίδα The Sun.
  • Η αξιολόγηση βασίστηκε στην τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου.
  • Η Νάξος προβάλλεται διεθνώς ως κορυφαίος προορισμός με λευκές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και αυθεντικό χαρακτήρα, παράλληλα με πολιτιστικά και γαστρονομικά στοιχεία.
  • Η παρουσία της Νάξου σε αυτή τη λίστα αναδεικνύει τη διαχρονική αξία των ελληνικών νησιωτικών τοπίων στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά.
  • Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού της Νάξου τόνισε ότι η Αγία Άννα συμβολίζει την αυθεντική ομορφιά και τη γαλήνη που προσφέρει το νησί στους επισκέπτες.
Snapshot powered by AI

Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στη Νάξο, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Corona Beach 100, όπως παρουσιάστηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Sun.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τρία κριτήρια: Την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει πως στην καταγραφή των 100 παραλιών που εμφανίζει η καθιερωμένη βρετανική εφημερίδα The Sun, η παραλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή προβολή του προορισμού.

Αυτή η νέα διεθνής αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρόσφατων αφιερωμάτων της The Sun για τη Νάξο, μέσα από τα οποία το δημοφιλές μέσο έχει αναδείξει το νησί ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών στην Ευρώπη. Σε προηγούμενο εκτενές δημοσίευμά της, η εφημερίδα περιέγραψε τη Νάξο ως έναν προορισμό που συνδυάζει «λευκές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά φυσικά τοπία», προβάλλοντας ιδιαίτερα τις παραλίες Πλάκα, Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα και Άγιος Γεώργιος, αλλά και τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού, που παραμένει αναλλοίωτος παρά τη διεθνή αναγνώρισή του. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη μοναδική συνύπαρξη θάλασσας, πολιτισμού, γαστρονομίας και ιστορίας, με ιδιαίτερη μνεία στην εμβληματική Πορτάρα, τη Χώρα και την πλούσια αγροτική παράδοση της Νάξου.

Η νέα προβολή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τη λίστα απαρτίζουν παραλίες από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο, την Ταϊλάνδη, το Ηνωμένο Βασίλειο και πλήθος ακόμη χωρών από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική. Η παρουσία της Νάξου στην κατάταξη αναδεικνύει όχι μόνο τη φυσική ομορφιά του προορισμού αλλά και τη διαχρονική αξία των ελληνικών νησιωτικών τοπίων στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά.

«Η Νάξος αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο πολυδιάστατους προορισμούς του Αιγαίου, προσφέροντας ένα σπάνιο συνδυασμό εκτεταμένων αμμωδών παραλιών, ορεινών χωριών, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, πολιτιστικών μνημείων, γαστρονομικών εμπειριών και αυθεντικής φιλοξενίας. Το φυσικό τοπίο της εναλλάσσεται αρμονικά από τις χρυσαφένιες ακτές και τους αμμόλοφους στις εύφορες κοιλάδες και στις κορυφές του Ζα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις για ποιοτικές και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η Αγία Άννα, με τα γαλαζοπράσινα νερά, τη χρυσή άμμο και την αίσθηση γαλήνης που αποπνέει, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυθεντικής ομορφιάς που έχει καταστήσει τη Νάξο αγαπημένο προορισμό επισκεπτών από όλον τον κόσμο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας : Αλλάζουν όλα με την «Ατζέντα 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις - Μέγας εξομοιωτής η τεχνολογία

10:01ANNOUNCEMENTS

Flame Music Festival: Διήμερο rap και trap θέαμα στο Telekom Center Athens

10:00ANNOUNCEMENTS

Όταν η παράδοση συναντά την έρευνα: Η περίπτωση της Οικογένειας Σταυράτη

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης

09:54TRAVEL

Νάξος: Η Αγία Άννα ξεχωρίζει σε λίστα με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη​​​​​​​​​​​​​​​

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Κουκάκι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Βεΐκου λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ από μηχανική βλάβη

09:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σάρωσε η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

09:46WHAT THE FACT

H πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων» της Coca-Cola: Πώς ένας τραπεζίτης έκανε δεκάδες οικογένειες πλούσιες

09:46LIFESTYLE

«Το δέρμα μου άρχισε να κιτρινίζει»: Ο Machine Gun Kelly περιγράφει πώς ένα τατουάζ του προκάλεσε προβλήματα υγείας

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

09:41ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi παρουσίασε τη νέα, τρίτη γενιά του Q7

09:40WHAT THE FACT

Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σε καθεστώς «ανεπίδεκτων» είσπραξης επιπλέον 6 δισ. ευρώ

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

09:31ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι μολυσματικές ασθένειες που ανησυχούν τους ειδικούς για μεγάλη εξάπλωση

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

09:28WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες θέλουν να ψεκάσουν χημικές ουσίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Η απόβαση του Κούσνερ στα Βαλκάνια: «Πόλεμος» για το πολυτελές έργο των 5 δισ. δολαρίων στην Αλβανία - Το μπλόκο της Σερβίας

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 45χρονος απείλησε να σκοτώσει γειτόνισσά του και τα παιδιά της

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ευρωπαϊκό όριο για πληρωμές με μετρητά - Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Η απόβαση του Κούσνερ στα Βαλκάνια: «Πόλεμος» για το πολυτελές έργο των 5 δισ. δολαρίων στην Αλβανία - Το μπλόκο της Σερβίας

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή ώρα μηδέν: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσουν πυρά - Φόβος για επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Έβρο στην... Ουγκάντα: Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Ισραηλινός στρατιώτης πυροβολεί αυτοκίνητο Παλαιστινίων και σκοτώνει 7 μηνών βρέφος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ