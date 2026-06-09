Η Ιαπωνία δίνει δωρεάν σπίτια - Τι είναι τα «akiya» και ποια είναι η... παγίδα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο τον κόσμο σχεδόν, είναι αυτό της στέγασης. Υπάρχει όμως, μία πανέμορφη όσο και δημοφιλής χώρα, η οποία η οποία διαθέτει σπίτια εγκαταλελειμμένα, με ή χωρίς κληρονόμους, τα οποία μπορεί κάποιος να αγοράσει σε τιμή ευκαιρίας.

Πρόκειται για τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου στην οποία μπορείς να αγοράσεις σπίτι από… μηδέν ευρώ!

Τα σπίτια αυτά στην Ιαπωνία τα ονομάζουν «akiya», δηλαδή εγκαταλελειμμένα σπίτια ανθρώπων που έχουν πεθάνει και δεν έχουν κληρονόμους, οπότε τους δίνουν μια νέα χρήση και τα προσφέρουν με μηδενικό κόστος.

Σε άλλες περιοχές, οι εν λόγω κατοικίες μπορεί να κοστίζουν από πέντε έως 20 χιλιάδες ευρώ, τιμή που παραμένει πολύ χαμηλή και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αλλάξετε τη ζωή σας.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε κάποια βασικά πράγματα. Η αγορά μιας κατοικίας δεν σας εξασφαλίζει τη βίζα παραμονής στη χώρα και οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν αυτά τα σπίτια, οπότε πρέπει να πληρωθούν τοις μετρητοίς.

Για όποιον ενδιαφέρουν τα παραπάνω, μπορεί να ενημερωθεί από σχετικές ιστοσελίδες, να διαλέξει το σπίτι του και να ζήσει το όνειρό του.