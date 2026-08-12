Καλλιάνος στο Newsbomb: «Δύσκολο τριήμερο» με βοριάδες έως 8 μποφόρ - Στο «κόκκινο» η Αττική

Snapshot Την Πέμπτη 13 Αυγούστου η Αττική και άλλες πέντε περιοχές βρίσκονται σε Κατηγορία 5 ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς λόγω ισχυρών βοριάδων και ξηρών συνθηκών.

Από την Πέμπτη ξεκινά σημαντική πτώση της θερμοκρασίας με ενίσχυση των βοριάδων, που θα φτάσουν έως 8 μποφόρ την Παρασκευή στο Αιγαίο.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή με κλειστούς τους Λυκαβηττό και Φιλοπάππου και ενεργοποίηση εναέριας επιτήρησης με drones.

Καθημερινά καταγράφονται 40 έως 50 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, αυξάνοντας την πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν εργασίες που προκαλούν σπινθήρες και να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση φωτιάς, καθώς ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός παρά την πτώση της θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την Πέμπτη 13 Αυγούστου, καθώς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές βρίσκονται στην Κατηγορία 5 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Οι ισχυροί βοριάδες δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, την ώρα που ο υδράργυρος αρχίζει να υποχωρεί αισθητά. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ένα τριήμερο με ισχυρούς ανέμους και σημαντική αλλαγή του καιρού.

Η Πέμπτη 13 Αυγούστου είναι η ημέρα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε Κατάσταση Συναγερμού - Κατηγορία Κινδύνου 5 βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος.

Την ίδια στιγμή, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Κατηγορίας 4, προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και τις Σποράδες.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας των ανέμων, οι οποίοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με το Αιγαίο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

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Καλλιάνος: «Έρχεται τριήμερο με ισχυρούς βοριάδες»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος περιέγραψε την αλλαγή του καιρού που βρίσκεται προ των πυλών, επισημαίνοντας ότι από την Πέμπτη ξεκινά σταδιακά μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αντιληπτή την Παρασκευή και το Σάββατο.

Όπως ανέφερε, από την Πέμπτη αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους ισχυροί βοριάδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η εξέλιξη αυτή έχει διπλή σημασία: από τη μία πλευρά φέρνει επιτέλους ανάσα από τις υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν μια μικρή εστία σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι η θερμοκρασία από επίπεδα της τάξης των 36-38 βαθμών Κελσίου θα υποχωρήσει αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται σε αρκετές περιοχές στους 30-34 βαθμούς.

Για την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση που μετέφερε ο κ. Καλλιάνος, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν χαμηλότερα, με την Αθήνα να φτάνει περίπου στους 34 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα ενισχύονται.

Την Παρασκευή το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο ανεμώδες, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος

Από τους 38 στους 32 βαθμούς - Η μεγάλη αλλαγή του καιρού

Η μεταβολή θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών υποχωρούν σταδιακά, καθώς ενισχύεται το μελτέμι και μεταφέρονται ψυχρότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του επόμενου τριημέρου θα είναι, επομένως, ο συνδυασμός πτώσης της θερμοκρασίας και πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.

Από την Πέμπτη αναμένονται επίσης τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ την Παρασκευή η ενίσχυση των βοριάδων στα ανατολικά θα είναι ακόμη πιο έντονη.

Ο Δεκαπενταύγουστος δεν θα είναι παντού «καυτός»

Η εικόνα του καιρού αλλάζει σημαντικά και ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Στις 15 Αυγούστου προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις κατά τόπους, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, στα ανατολικά στα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο στα 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη, με την πτώση να γίνεται περισσότερο αισθητή στα ανατολικά.

Ουσιαστικά, το διάστημα 12 έως 16 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ενισχυμένο μελτέμι, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο. Από τις 17 Αυγούστου και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Συναγερμός στην Αθήνα - Κλειστοί Λυκαβηττός και Φιλοπάππου

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αθηναίων περνά σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η Αττική βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής προστασίας, ο Λυκαβηττός και ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων, από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως νεότερης ενημέρωσης.

Παράλληλα, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί περιπολίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εναέρια επιτήρηση, καθώς ενεργοποιούνται drones με θερμικές κάμερες για την κατόπτευση μεγάλων χώρων πρασίνου της Αθήνας, όπως ο Λυκαβηττός, ο Στρέφης, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με στόχο την άμεση ενημέρωση και συνδρομή της Πυροσβεστικής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4x4.

Τουρνάς: «Η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη»

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται και ο κρατικός μηχανισμός. Μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έδωσε το στίγμα της κατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών.

Όπως τόνισε, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες, γεγονός που επιβάλλει ενίσχυση των επίγειων και εναέριων περιπολιών.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στενή συνεργασία της Πυροσβεστικής με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, Κατηγορία 5.

40 έως 50 φωτιές κάθε ημέρα

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι ο μηχανισμός αντιμετωπίζει ήδη καθημερινά μεγάλο αριθμό περιστατικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς, καταγράφονται καθημερινά 40 έως 50 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέρχονται από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας επιχειρήσει σε διαδοχικές μεγάλες φωτιές κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

Το γεγονός ότι οι επόμενες ημέρες θα συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους αυξάνει ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή πίεση.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται προς κάθε κατεύθυνση.

Η έκκληση προς τους πολίτες

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται στις Κατηγορίες Κινδύνου 4 και 5.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και μια φαινομενικά μικρή αμέλεια μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική.

Για τον λόγο αυτό συστήνεται να αποφεύγονται εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά, όπως:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες,

οι υπαίθριες ψησταριές,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Για τον Δήμο Αθηναίων, οι πολίτες μπορούν επίσης να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης δημοτών 1595.

Το επικίνδυνο «κοκτέιλ»: Ζέστη που φεύγει, αλλά οι άνεμοι δυναμώνουν

Η βασική ιδιαιτερότητα των επόμενων ημερών είναι ότι η υποχώρηση της θερμοκρασίας δεν σημαίνει υποχώρηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Αντίθετα, η ενίσχυση των βοριάδων δημιουργεί εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την αντιμετώπιση μιας φωτιάς.

Το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό στο Αιγαίο, με τοπικά 7 και 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου μπορούν να προκαλέσουν απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.

Έτσι, το επόμενο τριήμερο συνδυάζει δύο διαφορετικές εικόνες: ο υδράργυρος πέφτει, αλλά ο κίνδυνος φωτιάς παραμένει στο κόκκινο.

Και αυτό ακριβώς είναι που οδηγεί τις αρχές σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

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