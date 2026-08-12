Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα - Το τραγούδι του αποχαιρετισμού

Snapshot Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Νίκο Καλογερόπουλο πραγματοποιήθηκε στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σύμφωνα με την επιθυμία του.

Η τελετή έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», που είχε γράψει ο ίδιος.

Πλήθος συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στη Ριτσώνα για το τελευταίο «αντίο».

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί πολιτική κηδεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών με την παρουσία πολλών καλλιτεχνών και συνεργατών.

Η αποτέφρωση ολοκλήρωσε τον κύκλο αποχαιρετισμού, τιμώντας τη σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή του Καλογερόπουλου. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Νίκο Καλογερόπουλο, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του αγαπημένου ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Η τελετή έγινε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», για το οποίο ο ίδιος ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε γράψει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική.

Τα παιδιά του, η αδελφή του, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν στη Ριτσώνα για να του πουν το τελευταίο «αντίο». Στην αίθουσα προβαλλόταν παράλληλα ένα βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στιγμές από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή», που αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τους δικούς του ανθρώπους να αποχαιρετούν έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Νωρίτερα η πολιτική κηδεία στην Αθήνα

Είχε προηγηθεί, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Το «παρών» έδωσαν πολλοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και φίλοι και συνεργάτες του ηθοποιού, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του.

Μεταξύ άλλων, στην πολιτική κηδεία βρέθηκαν ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Νίκος Περάκης, ο Πάνος Βλάχος, ο Νίκος Καραγιώργης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Με την αποτέφρωση στη Ριτσώνα ολοκληρώθηκε ο κύκλος του αποχαιρετισμού στον Νίκο Καλογερόπουλο, όπως ο ίδιος είχε επιλέξει, αφήνοντας πίσω του μια πολυσχιδή καλλιτεχνική διαδρομή και ένα έργο που έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

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