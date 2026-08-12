Τουρκία: Κατσίκα παγιδεύτηκε σε πυλώνα γέφυρας - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Τούρκοι πυροσβέστες διέσωσαν κατσίκα η οποία είχε παγιδευτεί σε πυλώνα γέφυρας στην Κωνσταντινούπολη
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- Τούρκοι πυροσβέστες απεγκλώβισαν κατσίκα που είχε παγιδευτεί σε πυλώνα γέφυρας στην Κωνσταντινούπολη.
- Πυροσβέστης κατέβηκε με σχοινιά για να δέσει και να απελευθερώσει το ζώο.
- Η κατσίκα ανεβήκε στη γέφυρα με τη βοήθεια των συναδέλφων του πυροσβέστη.
- Η πυροσβεστική δεν κατάφερε να εξηγήσει πώς βρέθηκε η κατσίκα στον πυλώνα.
- Η διάσωση δημοσιεύτηκε σε βίντεο από την πυροσβεστική της Κωνσταντινούπολης.
Σε πυλώνα γέφυρας βρέθηκε παγιδευμένη μία κατσίκα στην Κωνσταντινούπολη. Τούρκος πυροσβέστης κατέβηκε με σχοινιά για να την απεγκλωβίσει.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η πυροσβεστική της Κωνσταντινούπολης, φαίνεται ο πυροσβέστης να έχει δέσει με σχοινιά την κατσίκα, την οποία στη συνέχεια τραβούν πάνω στη γέφυρα οι συνάδελφοί του.
«Δεν καταφέραμε να πάρουμε απάντηση στο ερώτημα ‘Πώς κατέβηκες εκεί κάτω;’, αλλά δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την αξιολάτρευτη φίλη μας στον πυλώνα της γέφυρας», έγραψε στην ανάρτηση στο Χ η πυροσβεστική.
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