Στα €96 η μεγαβατώρα: Η εκτίμηση για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από ποτέ

Snapshot Η τιμή της μεγαβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα φτάνει αύριο στα 96 ευρώ, τη δεύτερη υψηλότερη τιμή όλων των εποχών.

Η κεντρική Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμη υψηλότερες τιμές, με την Ιταλία να φτάνει τα 184 ευρώ και την Αυστρία τα 162 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η σχετικά χαμηλή τιμή στην Ελλάδα οφείλεται στη σημαντική συμβολή των ΑΠΕ και τους ισχυρούς ανέμους που αυξάνουν την παραγωγή.

Η παραγωγή από ΑΠΕ για τις 13 Αυγούστου αναμένεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Παρά τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως τα μελτέμια, η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή διαθεσιμότητα και επηρεάζει θετικά το κόστος. Snapshot powered by AI

Τη δεύτερη τιμή μεγαβατώρας όλων των εποχών, στα 96 ευρώ, θα έχουν αύριο τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, με προφανείς θετικές συνέπειες για τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, η κεντρική Ευρώπη κινείται σε πολύ υψηλότερες τιμές, στα 162 με 166 ευρώ. Ενδεικτικά, η Ιταλία θα πουλήσει τη μεγαβατώρα προς 184, η Αυστρία προς 162 και η Βουλγαρία προς 138 ευρώ, αντίστοιχα.

Η χαμηλή τιμή οφείλεται στη συμβολή των ΑΠΕ που έχουμε στη χώρα. Μπορεί τα μελτέμια να είναι πολύ επικίνδυνα για την εκδήλωση πυρκαγιών, όμως οι άνεμοι που πνέουν στην επικράτεια είναι ευεργετικοί για τις ΑΠΕ, καθώς έχουν... γεμίσει τις μπαταρίες κι έτσι, η εκτίμηση για την παραγωγή από ΑΠΕ αύριο Πέμπτη 13 Αυγούστου είναι η 2η μεγαλύτερη από ποτέ.

Την ώρα λοιπόν που η Ελλάδα βρίσκεται στα €96 ανά Mwh, ε άλλες ευρωπαϊκές αγορές οι τιμές κινούνται έντονα ανοδικά, καθώς ο καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση για κλιματισμό και περιορίζει την παραγωγή από πυρηνικούς σταθμούς.

Πρόσθετη πίεση στο ευρωπαϊκό σύστημα προκαλεί την Τετάρτη η ηλιακή έκλειψη, η οποία αναμένεται να μειώσει αισθητά την παραγωγή των φωτοβολταϊκών κατά τις κρίσιμες βραδινές ώρες.