Σπαράγγια ή φρέσκα φασολάκια; Η καλύτερη επιλογή για το σάκχαρο στο αίμα

Τα σπαράγγια και τα φρέσκα φασολάκια είναι και τα δύο μη αμυλούχα λαχανικά με σχετικά λίγους υδατάνθρακες, καθιστώντας τα καλές επιλογές για άτομα που διαχειρίζονται το σάκχαρο στο αίμα. Οι διαφορές είναι μικρές: τα σπαράγγια περιέχουν ελαφρώς λιγότερους υδατάνθρακες και σάκχαρα, ενώ τα πράσινα φασόλια παρέχουν λίγο περισσότερες φυτικές ίνες.

Για τους περισσότερους, η προετοιμασία, το μέγεθος της μερίδας και το υπόλοιπο γεύμα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επιλογή του ενός έναντι του άλλου.

Πώς συγκρίνονται τα σπαράγγια και τα φρέσκα φασολάκια;

Ανά 1 μαγειρεμένο φλιτζάνι, τα δύο λαχανικά είναι παρόμοια σε θερμίδες, αλλά διαφέρουν κάπως σε υδατάνθρακες, φυτικές ίνες και πολλά μικροθρεπτικά συστατικά.

Θρεπτικά συστατικά ανά μαγειρεμένο φλιτζάνι Σπαράγγια Φασολάκια Θερμίδες Περίπου 40 Περίπου 44 Υδατάνθρακες 7,4 g 9,9 g Φυτικές ίνες 3,6 g 4,0 g Σάκχαρα 2,4 g 4,5 g Φυλλικό οξύ Πολύ υψηλό Χαμηλότερο Κάλιο Υψηλό Χαμηλότερο

Και τα δύο ταξινομούνται ως μη αμυλούχα λαχανικά και γενικά έχουν μικρότερη επίδραση στη γλυκόζη του αίματος από το ψωμί, το ρύζι, τα ζυμαρικά ή τις πατάτες.

Ποιο είναι καλύτερο για την πρόληψη της απότομης αύξησης του σακχάρου στο αίμα;

Τα σπαράγγια έχουν ένα μικρό αριθμητικό πλεονέκτημα, επειδή μια ίση μερίδα περιέχει λιγότερους συνολικούς υδατάνθρακες και ζάχαρη. Τα φασολάκια, ωστόσο, παρέχουν οριακά περισσότερες φυτικές ίνες, γεγονός που βοηθά στην επιβράδυνση της πέψης και της απορρόφησης της γλυκόζης.

Κανένα από τα δύο δεν είναι πιθανό να προκαλέσει μεγάλη αύξηση του σακχάρου στο αίμα σε μια τυπική μερίδα. Η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη συνιστά τα μη αμυλούχα λαχανικά ως σημαντικό μέρος των γευμάτων, επειδή παρέχουν φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά με σχετικά λίγους υδατάνθρακες.

Κάνει τη διαφορά η κατανάλωσή τους πριν από άλλα τρόφιμα;

Πιθανώς. Η κατανάλωση μη αμυλούχων λαχανικών πριν από ένα πλούσιο σε υδατάνθρακες μέρος του γεύματος μπορεί να αμβλύνει την αύξηση της γλυκόζης μετά το γεύμα.

Έρευνα σχετικά με την σειρά κατανάλωσης των τροφών σε ένα γεύμα υποδηλώνει, ότι τα λαχανικά και οι πρωτεΐνες που καταναλώνονται πριν από ρύζι, ψωμί και ζυμαρικά μπορεί να προκαλέσουν μια πιο σταδιακή απόκριση στο σάκχαρο του αίματος, αν και το αποτέλεσμα ποικίλλει.

Μια πρακτική προσέγγιση είναι να γεμίζετε περίπου το μισό πιάτο με μη αμυλούχα λαχανικά, το ένα τέταρτο με πρωτεΐνη και το άλλο ένα τέταρτο με ποιοτικό υδατάνθρακα.

Αλλάζει η μέθοδος μαγειρέματος την επίδραση στο σάκχαρο του αίματος;

Το απλό μαγείρεμα στον ατμό, το βράσιμο και το ψήσιμο στη σχάρα διατηρεί και τα δύο λαχανικά σχετικά χαμηλά σε υδατάνθρακες. Τα πρόσθετα συστατικά μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την τελική εικόνα.

Οι επικαλύψεις, τα κρουτόν και τα φαγητά με ραφιναρισμένο άμυλο, μπορούν να αυξήσουν το φορτίο υδατανθράκων του γεύματος. Μεγάλες ποσότητες βουτύρου, κρέμας γάλακτος και τυριού προσθέτουν επίσης θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά.

Τα απλά κατεψυγμένα λαχανικά είναι εξίσου κατάλληλα. Για τα κονσερβοποιημένα προϊόντα, παίζει ρόλο η ετικέτα για χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο, ενώ και το ξέπλυμά τους πριν το μαγείρεμα/κατανάλωση μπορεί να μειώσει την πρόσληψη (χλωριούχου) νατρίου.

Υπάρχουν λόγοι για να επιλέξετε το έναντι του άλλου;

Ναι. Τα σπαράγγια παρέχουν σημαντικά περισσότερο φυλλικό οξύ, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν και κατά τη διάρκεια της πρώιμης εγκυμοσύνης, και περιέχουν επίσης περισσότερο κάλιο.

Τα φρέσκα φασολάκια μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για άτομα που τους συνιστάται να περιορίσουν το κάλιο λόγω νεφρικής νόσου. Μπορεί επίσης να είναι καλύτερα ανεκτά από ορισμένα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, καθώς τα σπαράγγια περιέχουν περισσότερους ζυμώσιμους υδατάνθρακες.

Αυτές οι σκέψεις μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την μικρή διαφορά στην επίδραση στο σάκχαρο του αίματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα κατεψυγμένα σπαράγγια και φασολάκια το ίδιο θρεπτικά με τα φρέσκα;

Ναι. Τα απλά κατεψυγμένα λαχανικά διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών ινών και των θρεπτικών συστατικών τους και μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά σε γεύματα φιλικά προς το σάκχαρο του αίματος.

Ποιο είναι καλύτερο για την απώλεια βάρους;

Κανένα από τα δύο δεν έχει σημαντικό πλεονέκτημα θερμίδων. Τόσο τα σπαράγγια όσο και τα φρέσκα φασολάκια είναι τροφές χαμηλών θερμίδων, που περιέχουν φυτικές ίνες και μπορούν να προσθέσουν όγκο στα γεύματα. Η προετοιμασία και η συνολική διατροφή έχουν μεγαλύτερη σημασία από την αποκλειστική επιλογή ενός.

Συμπέρασμα

Τα σπαράγγια έχουν ελαφρώς λιγότερους υδατάνθρακες και ζάχαρη, ενώ τα φρέσκα φασολάκια περιέχουν λίγο περισσότερες φυτικές ίνες. Και τα δύο είναι εξαιρετικά μη αμυλούχα λαχανικά για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα.

Εστιάστε σε γενναιόδωρες μερίδες λαχανικών, ελάχιστες προσθήκες ζάχαρης και ένα ισορροπημένο γεύμα, αντί να προσπαθείτε να ανακηρύξετε ένα από αυτά ως τον… απόλυτο νικητή.

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