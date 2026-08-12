Tραμπ: Επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε κρυφά αεροπλάνα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία λόγω αξιόπιστης ιρανικής απειλής για εκτόξευση πυραύλου.

Ο Τραμπ επιβιβάστηκε αρχικά στο Air Force One και στη συνέχεια μεταφέρθηκε μυστικά σε στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A μέσω φορτηγού τροφοδοσίας.

Οι δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού που παρέμεναν στο Air Force One δεν γνώριζαν την αλλαγή και τους ζητήθηκε να κατεβάσουν τα σκίαστρα των παραθύρων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την επανεκκίνηση στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι αποτελεί τον «νούμερο ένα στόχο» του Ιράν.

Υπεύθυνοι τόνισαν την ανάγκη ενημέρωσης των δημοσιογράφων για αξιόπιστες απειλές ασφαλείας ώστε να προστατεύονται κατάλληλα. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε κρυφά σε διαφορετικό αεροπλάνο για να αποφύγει μια ιρανική απειλή μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα. «Πιστεύω στην Μυστική Υπηρεσία και τον στρατό. Ήθελαν να πάω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροπλάνο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Απλώς πρέπει να κάνω αυτό που λένε».

Η αποκάλυψη έρχεται μετά από αναφορές ότι ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One στις 8 Ιουλίου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες προτού μεταφερθεί κρυφά σε στρατιωτικό αεροσκάφος με τη βοήθεια ενός φορτηγού τροφοδοσίας. «Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής προκάλεσε ερωτήματα για το αν τέθηκαν σε κίνδυνο όσοι παρέμειναν στο αεροπλάνο-δόλωμα. Ωστόσο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επιβιβάστηκε ο ίδιος διέτρεχε «ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο»

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι οι ΗΠΑ είχαν εντοπίσει μια αξιόπιστη ιρανική απειλή για εκτόξευση πυραύλου κατά του αεροσκάφους. Παράλληλα, οι New York Times ανέφεραν πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει ένα άτομο κοντά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, το οποίο εθεάθη να κρατά φορητό αντιαρματικό όπλο. Οι δημοσιογράφοι και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν γνώριζαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φυγαδευτεί στο πλαίσιο ενός περίπλοκου σχεδίου μετά από μία αξιόπιστη ιρανική απειλή.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν ο «νούμερο ένα στόχος» του Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα. «Υποθέτω ότι υπήρχε μια απειλή εκεί έξω», είπε ο πρόεδρος σε μια εκδήλωση στο Οχάιο την Τρίτη. «Δεν ρώτησα και πολλά γι' αυτό. Δέχομαι πολλές απειλές». Πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζω πολλές απειλές που δεν γνωρίζετε».

Πώς ο Τραμπ άλλαξε αεροπλάνα στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της μυστικής επιχείρησης για την ασφάλειά του BBC

Η μυστική αυτή επιχείρηση τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα αφότου οι ΗΠΑ επανεκκίνησαν τα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είχε φτάσει στην Τουρκία με ένα νεότερο Boeing 747-8, δωρεά του Κατάρ, όμως ανακοίνωσε ότι θα αναχωρούσε με το παλαιό Air Force One «για χάρη των παλιών καιρών». Στις 8 Ιουλίου, βιντεοσκοπημένο υλικό τον κατέγραψε να επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Washington Post, ο ίδιος διέφυγε κρυφά από το Air Force One επιβιβαζόμενος σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας, το οποίο είχε ανυψωθεί στο επίπεδο του αεροπλάνου από την αντίθετη πλευρά από εκείνη που είχε αρχικά επιβιβαστεί.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε μυστικά σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A —ένα τροποποιημένο Boeing 757 που χρησιμοποιείται συχνά από τον αντιπρόεδρο.Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επιβιβάστηκε στο C-32A ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας εξωτερική σκάλα, σε μια προσπάθεια να φανεί η πτήση απόλυτα φυσιολογική, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Δημοσιογράφοι και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου επιβιβάστηκαν στο Air Force One, όπου, όπως αναφέρεται, τους ζητήθηκε να κατεβάσουν τα σκίαστρα των παραθύρων. Κανείς τους δεν ήξερε ότι ο πρόεδρος δεν βρισκόταν πλέον στο αεροσκάφος.

Ένας παραγωγός μέσων ενημέρωσης που επέβαινε στο αεροπλάνο ανέφερε ότι θεώρησε ασυνήθιστη την οδηγία να κρατήσουν τα σκίαστρα κατεβασμένα. Μάλιστα, όταν ένας φωτογράφος άνοιξε στιγμιαία ένα σκίαστρο, δέχθηκε αμέσως σύσταση να το ξανακλείσει. Οι επισημάνσεις του παραγωγού περιλαμβάνονται σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Στην ίδια έκθεση σημειώνεται επίσης ότι κατά την άφιξη των δημοσιογράφων φάνηκε να υπάρχουν δύο φορτηγά τροφοδοσίας, ένα στο μπροστινό και ένα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Παράλληλα, το όχημα που μετέφερε τους εκπροσώπους του Τύπου βρισκόταν πολύ πίσω στη συνοδεία στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η βιντεοσκόπηση ή η φωτογράφιση της επιβίβασης του προέδρου.

Αν και τυπικά η ονομασία "Air Force One" αποτελεί το διακριτικό κλήσης για κάθε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση το C-32A χρησιμοποίησε την κωδική ονομασία "Reach 18". Αντίστοιχα, το αεροσκάφος που μετέφερε τους δημοσιογράφους διατήρησε το διακριτικό "AF1", για να μην αποκαλυφθεί το τέχνασμα.

Στο αρχικό αεροσκάφος παρέμειναν μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με τους New York Times.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ πέταξε προς τη Βρετανία -καθ'οδόν προς ΗΠΑ, όπου επιβιβάστηκε ξανά στο παλαιό Air Force One, από το οποίο και εθεάθη να αποβιβάζεται μετά την προσγείωση στη βάση RAF Mildenhall. Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς μεταφέρθηκε από το C-32A πίσω στο προεδρικό αεροσκάφος.

Από εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος μετεπιβιβάστηκε στο νέο αεροσκάφος —δωρεά του Κατάρ— για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον. Κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις ιρανικές απειλές χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην αλλαγή αεροσκαφών.

Ερωτηθείς γιατί ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στην πτήση από την Τουρκία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή μάλλον βρισκόσασταν σε μια επικίνδυνη πτήση λόγω των αθλίων με τους οποίους έχουμε να κάνουμε». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ζωή του βρίσκεται υπό «διαρκή απειλή» και ότι ο ίδιος αποτελεί τον «πρώτο στόχο» του Ιράν.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο Χοσέ Σαμόρα, περιφερειακός διευθυντής της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ οφείλει να διασφαλίζει πως οι δημοσιογράφοι δεν εκτίθενται αδικαιολόγητα σε κίνδυνο, υπογραμμίζοντας ότι «οι ρεπόρτερ πρέπει να ενημερώνονται για αξιόπιστες απειλές ασφαλείας, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ασφάλειά τους».

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