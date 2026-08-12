Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Happy end στο γαμήλιο «θρίλερ» - Έπειτα από 10 χρόνια σχέσης είπαν το «Ναι»

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε ιδιωτική τελετή στο Κασκάις της Πορτογαλίας σε στενό οικογενειακό κύκλο

Ανθή Κουρεντζή

Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Happy end στο γαμήλιο «θρίλερ» - Έπειτα από 10 χρόνια σχέσης είπαν το «Ναι»
LIFESTYLE
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Έπειτα από δέκα χρόνια κοινής ζωής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ είναι και επίσημα παντρεμένοι.

Ο 41χρονος Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με το 32χρονο μοντέλο σε ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου 2026 στο Κασκάις της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Brunswick Group που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν την Τρίτη σε ιδιωτική πολιτική τελετή στο Κασκάις της Πορτογαλίας, παρουσία των πέντε παιδιών της οικογένειας.

Ο Ρονάλντο μοιράστηκε μια φωτογραφία με το χέρι του ίδιου και της συζύγου του να φορούν τις βέρες τους, συνοδεύοντάς με τη λεζάντα: «C❤️G». Ο γάμος πραγματοποιήθηκε ακριβώς έναν χρόνο αφότου η Χεορχίνα ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους μέσω Instagram, στις 11 Αυγούστου 2025.

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Τότε είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με το χέρι της πάνω σε εκείνο του Ρονάλντο, προσφέροντας μια κοντινή εικόνα του εντυπωσιακού διαμαντένιου δαχτυλιδιού της.

https://www.instagram.com/p/DNOPitPoAgN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ναι, το θέλω. Σε αυτή και σε όλες μου τις ζωές», έγραψε η Ροντρίγκεζ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το ζευγάρι έχει πέντε παιδιά: τα 9χρονα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο, την 8χρονη Αλάνα, την 4χρονη Μπέλα και τον 16χρονο Κριστιάνο Τζούνιορ, τον οποίο ο Ρονάλντο απέκτησε από προηγούμενη σχέση. Ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ είχαν ανακοινώσει τον Απρίλιο του 2022 τον θάνατο του νεογέννητου δίδυμου αδελφού της Μπέλα, Άνχελ.

Ronaldo Engagement Soccer

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ / AP

AP

Ο Ρονάλντο γνώρισε για πρώτη φορά τη Ροντρίγκες το 2017, όταν εκείνη εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα της Gucci. Τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς, οι δυο τους έκαναν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Best FIFA Football Awards στη Ζυρίχη. Μέχρι τον Μάιο, είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους και στο Instagram, όταν ο Ρονάλντο δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία.

ΡΟΝΑΛΝΤΟ-ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ / Instagram

Στη σειρά ριάλιτι του Netflix «I Am Georgina» το 2022, ο Ρονάλντο είχε μιλήσει για τις πρώτες ημέρες της σχέσης τους.

Ο ποδοσφαιριστής είπε ότι θεωρούσε τη Ροντρίγκεζ «ένα πολύ ενδιαφέρον κορίτσι, πολύ πιο ώριμο για την ηλικία της», αλλά δεν περίμενε ότι η σχέση τους θα είχε διάρκεια.

Μιλώντας στην κάμερα, ο Ρονάλντο είχε παραδεχτεί ότι «στην αρχή δεν πίστευα ότι η σχέση μας θα γινόταν τόσο δυνατή, ότι θα την ερωτευόμουν. Ειλικρινά, δεν το περίμενα. Όμως, έπειτα από λίγο καιρό, ένιωσα ότι ήταν η γυναίκα της ζωής μου».

https://www.instagram.com/p/DN_aiavDFX_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναφερόμενη στην αιφνιδιαστική πρόταση γάμου του Ρονάλντο, σε συνέντευξή της στο Elle Spain τον Δεκέμβριο του 2025, η Ροντρίγκεζ αποκάλυψε ότι εκείνη τη στιγμή έμεινε «άφωνη». «Η αλήθεια είναι ότι όταν μου έκανε πρόταση γάμου, ήταν το τελευταίο πράγμα που είχα στο μυαλό μου», είπε στο περιοδικό. «Χρειάστηκα πολύ χρόνο για να συνειδητοποιήσω το τεράστιο διαμάντι που μου είχε δώσει. Είχα σοκαριστεί τόσο πολύ, που το άφησα στο δωμάτιό μου και δεν το κοίταξα στο φως του ήλιου μέχρι την επόμενη ημέρα».

Όσο για το εντυπωσιακό δαχτυλίδι, το χαρακτήρισε «πανέμορφο», προτού αστειευτεί: «Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να μου προσφέρει ύστερα από 10 χρόνια αναμονής».

Το απίστευτο μπέρδεμα στη Μαδέρα

Μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, το Σάββατο 8 Αυγούστου, είχε προηγηθεί ένα πραγματικό... γαμήλιο φιάσκο. Εκατοντάδες θαυμαστές είχαν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από τον Καθεδρικό Ναό του Φουντσάλ, καθώς είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι εκεί θα παντρεύονταν ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ.

Όταν όμως εμφανίστηκε η νύφη, έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι δεν επρόκειτο για την Χεορχίνα. Το ζευγάρι που πραγματικά παντρευόταν ήταν η Nicole και ο Fábio, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κοσμοσυρροής. Ο ίδιος ο Ρονάλντο αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας με emojis γέλιου σχετική ανάρτηση στα social media.

Η ειρωνεία είναι ότι λίγα εικοσιτετράωρα μετά το μπέρδεμα, ο πολυαναμενόμενος γάμος πραγματοποιήθηκε πράγματι — αλλά στο Κασκάις και με εντελώς διαφορετικούς όρους: χωρίς πλήθη και μόνο με τον στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από χρόνια κοινής πόρειας. Έναν χρόνο αργότερα, οι βέρες στα χέρια τους σηματοδότησαν το επόμενο κεφάλαιο της σχέσης τους — αυτή τη φορά χωρίς φήμες και χωρίς... λάθος νύφη.

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