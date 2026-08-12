Σεισμός Kολομβίας: Πότε σημειώθηκε στην Ελλάδα δόνηση με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά

Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου στη δυτική Κολομβία, σε μια μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών.

Συγγενείς περιμένουν καρτερικά δίπλα στα συντρίμμια των κτιρίων αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλόνισε νωρίς το πρωί της Δευτέρας την καρδιά της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας.

Έχει υπάρξει όμως αντίστοιχη σεισμική δόνηση στην Ελλάδα;

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος έδωσε την απάντηση.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σεισμός Kολομβίας: έχει συμβεί σεισμός στην Ελλάδα με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά; Ναι, στις 26 Ιουνίου 1926. Σύμφωνα με λεπτομερή μελέτη των Ambraseys & Adams (1998, Εικ. 1) είχε μέγεθος 7,4 και εστιακό βάθος 115 χλμ., δλδ. όσο της Κολομβίας.

Επίκεντρο στα βορειοδυτικά της Ρόδου. Προκάλεσε σημαντικές βλάβες στη Ρόδο, την Κρήτη, την ΝΔ Τουρκία, την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο και άλλες περοχές της Μ. Ανατολής. Αλλά μόνο λίγα θύματα προκλήθηκαν στην Αίγυπτο. Οι επιπτώσεις ήταν εντελώς διαφορετικές από εκείνες στην Κολομβία, γιατί αφ' ενός ο σεισμός ήταν υποθαλάσσιος και εφ' ετέρου το δομημένο περιβάλλον είχε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο μέλλον θα συμβούν παρόμοιοι σεισμοί, οπότε η κατάλληλη προετοιμασία θα αποτελέσει την καλύτερη άμυνα. Εικ. 2. Καταγραφή του σεισμού από σεισμογράφο στη Ζυρίχη.Εικ. 3. Οι σκιασμένες περιοχές είναι εκείνες όπου κυρίως ο σεισμός έγινε αισθητός.

Διαβάστε επίσης