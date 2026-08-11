Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (13/8)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (11/8) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.
Στην δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 6, 24, 28, 31, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (13/8) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον
3.300.000 ευρώ.
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