Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (13/8)

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

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Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (13/8)
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (11/8) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 6, 24, 28, 31, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

τζόκερ

Στην κλήρωση της Πέμπτης (13/8) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον

3.300.000 ευρώ.

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