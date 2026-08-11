Δεκαπενταύγουστος στην Κρήτη: Οι καλύτερες εξορμήσεις για φαγητό και διασκέδαση
Αν και ο Δεκαπενταύγουστος φέτος πέφτει Σάββατο και για πολλούς χαλάει την πιθανότητα για ξεκούραση μιας εργάσιμης ημέρας, δεν παύει να αποτελεί μια από τις καλύτερες αφορμές για εξόρμηση και μάλιστα στην Κρήτη, όπου το νησί προσφέρει διάφορες επιλογές για κάθε προτίμηση
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Από παραδοσιακά χωριά μέχρι και παραθαλάσσια στέκια, είναι μερικούς από τους προορισμούς που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος.
Στο Ρέθυμνο, μια καλή και σταθερή επιλογή είναι η Αργυρούπολη, με φαγητό και δροσιά, ενώ στα ορεινά του Μυλοποτάμου, η Αξός και τα Ανώγεια είναι ένας προορισμός όπου θα συναντήσεις παραδοσιακά γλέντια με μουσική και χορό.
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