Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος γιόρτασαν τα γενέθλια του γιου τους, Νικόλα στα Επτάνησα

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Τατιάνα Στεφανίδου και τον Νίκο Ευαγγελάτο, αφού ο γιος τους, Νικόλας, έχει τα γενέθλιά του.

Ο Νικόλας Ευαγγελάτος - που ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο Λονδίνο - έγινε 27 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά του με τους δικούς του, καθώς περνούν οικογενειακά τις διακοπές τους στα Επτάνησα.

Η Τατιάνα Στεφανίδου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη μικρή οικογενειακή γιορτή, στις οποίες ο Νικόλας Ευαγγελάτος έσβησε την τούρτα, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι είναι τα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει με την οικογένειά του, έπειτα από επτά χρόνια.

«Τα πρώτα γενέθλια που γιορτάσαμε με το ξενάκι μας μετά από 7 χρόνια! Χρόνια Πολλά λιονταράκι μας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η παρουσιάστρια.

https://www.instagram.com/p/Db58G9KDNjL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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