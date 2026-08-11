ΑΕΚ: Με Λέφσκι Σόφιας για την πρόκριση στη League Phase του Champions League – Οι ημέρες και ώρες

Η ομάδα από τη Βουλγαρία νίκησε για δεύτερη φορά την Καϊράτ και θα αποτελέσει το εμπόδιο της «Ένωσης» για πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Λέφσκι, η οποία είχε νικήσει 1-0 στη Σόφια, κέρδισε με το ίδιο σκορ και στο Τουρκεστάν και με συνολικό σκορ 2-0 πέρασε στα playoffs του Champions League. Το γκολ που έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Ρεϊνάλντο στο 13ο λεπτό.

Ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 22:00. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 22:00. Αμφότερα, τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια CosmoteSport.

Η Καϊράτ, από την άλλη, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι της στο Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση, φυσικά, που ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποκλείσει την Άντερλεχτ, ανατρέποντας το 0-1 της Τούμπας.

Σε περίπτωση που η ομάδα της Θεσσαλονίκης περάσει στα playoffs, το πρώτο παιχνίδι με την Καϊράτ θα διεξαχθεί στο Καζακστάν στις 20 Αυγούστου κι η ρεβάνς στις 27 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. Όσον αφορά στο κανάλι που θα δείξει τα ματς, αναμένεται να είναι το OPEN.