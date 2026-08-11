Οροθετήθηκε η πυρκαγιά στη Δυτική Αχαΐα - Συνεχής εγρήγορση λόγω ισχυρών ανέμων

Snapshot Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή προκαλούν ανησυχία και διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί και σε εγρήγορση τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (11/8) στη Δυτική Αχαΐα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτική περιοχή μεταξύ των χωριών Λουσικά και Κράλι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωσή της. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα το μέτωπο, πριν αυτό πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Παρά την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή προκαλούν ανησυχία στις Αρχές. Για τον λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε αυξημένη επιφυλακή τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών παραμένει αυξημένος.