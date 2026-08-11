Έφαγε ωμά στρείδια και κατέληξε με εγκεφαλική παράλυση - Πρώην πεζοναύτης ζει καθηλωμένος

Με εγκεφαλική βλάβη στο κρεβάτι βρίσκεται περισσότερο από έναν χρόνο μετά την κατανάλωση στρειδιών ο 44χρονος - Εντοπίστηκαν δύο μικρόβια στον οργανισμό του

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Έφαγε ωμά στρείδια και κατέληξε με εγκεφαλική παράλυση - Πρώην πεζοναύτης ζει καθηλωμένος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζο Μπέλτζιο, πρώην πυροσβέστης και πεζοναύτης, υπέστη εγκεφαλική παράλυση μετά από κατανάλωση ωμών στρειδιών που περιείχαν επικίνδυνα βακτήρια.
  • Τρία 24ωρα μετά το γεύμα, υπέστη καρδιακή ανακοπή, έμεινε σε κώμα μήνες και πλέον είναι καθηλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι με ανάγκη 24ωρης φροντίδας.
  • Στον οργανισμό του εντοπίστηκαν τα βακτήρια εντεροπαθογόνο E. coli (EPEC) και Plesiomonas shigelloides, τα οποία σχετίζονται με τα στρείδια.
  • Η οικογένειά του κινεί νομικές διαδικασίες κατά του εστιατορίου και δύο προμηθευτών θαλασσινών, ενώ έχει δημιουργηθεί εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τα ιατρικά του έξοδα.
  • Τα ιατρικά έξοδα του Μπέλτζιο ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια, με τη δημόσια υποστήριξη να έχει συγκεντρώσει πάνω από 85.000 δολάρια.
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Μία εορταστική έξοδος κατέληξε σε ένα εφιάλτη που διαρκεί για περισσότερο από έναν χρόνο για έναν πρώην πεζοναύτη και την οικογένειά του.

Ο νυν συνταξιούχος πυροσβέστης από το Ιλινόις νοσηλεύεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, προκλήθηκαν από την κατανάλωση ωμών στρειδιών.

Ο Τζο Μπέλτζιο, 44 ετών, πέρσι τον Ιούνιο πήγε μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και την οικογένειά του σε ένα εστιατόριο του Ιλινόις, όπου έφαγε ωμά στρείδια.

Τρεις ημέρες αργότερα φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, να έπεσε σε κώμα που διήρκεσε μήνες και να υπέστη μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Τώρα η οικογένειά του κινείται νομικά.

«Ήταν μια συνηθισμένη μέρα με έναν συνηθισμένο άνθρωπο σε ένα εστιατόριο, όπου ήθελε να γιορτάσει τη ζωή μαζί με την οικογένειά του, και η ζωή μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα», δήλωσε η αρραβωνιαστικιά του, Μελάνι Στέιερ, ενώ το ζευγάρι είχε ένα κοριτσάκι μόλις 5 μηνών εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του στο ABC 7 Chicago, μετά την ανακοπή ο Μπέλτζιο «έχασε τις αισθήσεις του και δεν έλαβε οξυγόνο για τουλάχιστον οκτώ λεπτά», και επανήλθε χάρη στις προσπάθειες των πρώην συναδέλφων του πυροσβεστών του Σίσερο — την ίδια υπηρεσία στην οποία είχε υπηρετήσει στο παρελθόν — πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι οι γιατροί εξέτασαν τον Μπέλτζιο για βακτήρια και εντόπισαν διάφορα παθογόνα στον οργανισμό του.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μπέλτζιο προσβλήθηκε από δύο επικίνδυνα βακτήρια λόγω των στρειδιών — το εντεροπαθογόνο E. coli, γνωστό ως EPEC, και το Plesiomonas shigelloides, όπως μετέδωσε το CBS News.

Ο 44χρονος παρέμεινε για μήνες σε κώμα μετά την ασθένειά του και έκτοτε είναι καθηλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι — απαιτώντας 24ωρη φροντίδα.

Δύο ακόμη προμηθευτές θαλασσινών, η Supreme Lobster και η Seafood Company, έχουν επίσης κατονομαστεί στην αγωγή, σύμφωνα με το ABC 7 Chicago.

Μια εκστρατεία στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον Belgio και την οικογένειά του να καλύψουν τα έξοδα της περίθαλψής του τον περιγράφει ως έναν στοργικό πατέρα, προπονητή της Little League και «έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην υπηρεσία των άλλων».

Από την έναρξή της στις 8 Ιουλίου 2025, η σελίδα έχει συγκεντρώσει πάνω από 85.000 δολάρια.

Ο Μπέλτζιο έχει ήδη συγκεντρώσει ιατρικά έξοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το CBS News.

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