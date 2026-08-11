Συγκρούστηκαν δύο τουριστικά σκάφη στους Αντίπαξους - Τρεις επιβάτες στο Κέντρο Υγείας

Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στους Αντίπαξους Σύγκρουση μεταξύ δύο επιβατηγών-τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, στους Αντίπαξους. Το ένα από τα δύο σκάφη, με δέκα επιβαίνοντες, κατέπλευσε στον νέο λιμένα Παξών.

Τρεις από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών. Το δεύτερο επιβατηγό-τουριστικό σκάφος, με 203 επιβαίνοντες, πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων σε κανένα από τα δύο σκάφη.