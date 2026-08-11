Πώς οι μπάρες mars συρρικνώθηκαν κατά 22 γρμ μέσα σε 35 χρόνια

Βρήκαν Mars ηλικίας 35 ετών σε σπίτι – Έγινε viral λόγω της… «συρρίκνωσης» των προϊόντων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πώς οι μπάρες mars συρρικνώθηκαν κατά 22 γρμ μέσα σε 35 χρόνια
WHAT THE FACT
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  • Ένα Mars Bar ηλικίας περίπου 35 ετών βρέθηκε στη Βρετανία και ζύγιζε 62,5 γραμμάρια, ενώ η σημερινή μπάρα ζυγίζει 40 γραμμάρια.
  • Η μείωση του μεγέθους των Mars Bars τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οφείλεται σε παράγοντες όπως η ζήτηση των καταναλωτών, το κόστος παραγωγής και η τιμή του κακάο.
  • Η πρακτική της διατήρησης της τιμής με ταυτόχρονη μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος ονομάζεται shrinkflation και το παράδειγμα αυτό είναι χαρακτηριστικό για τα Mars Bars.
  • Η εταιρεία Mars, Incorporated παράγει τα Mars Bars από το 1932 και διαθέτει επίσης δημοφιλείς μάρκες όπως τα M&M's, Galaxy και Maltesers.
  • Η ανακάλυψη της παλιάς σοκολάτας έγινε viral και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας καθαρισμού σκέφτεται να την εκθέσει σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ένα Mars Bar ηλικίας περίπου 35 ετών βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού στη Βρετανία, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τη μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής του.

Η σοκολάτα είχε ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» το 1991 και εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού και εκκένωσης ενός σπιτιού στο Σκάνθορπ της Αγγλίας.

Η Victoria Gordon, ιδιοκτήτρια της εταιρείας καθαρισμού Pocket Rockets, δημοσίευσε στα social media φωτογραφία της παλιάς σοκολάτας δίπλα σε ένα σημερινό Mars Bar. Η διαφορά στο μέγεθος είναι εντυπωσιακή: η παλιά μπάρα ζύγιζε 62,5 γραμμάρια, ενώ η σημερινή μόλις 40 γραμμάρια.

https://www.instagram.com/bbclincs/reel/Db3npx-DkZM/

«Ήταν σχεδόν όσο η παλάμη μου και αυτός ήταν ουσιαστικά ο λόγος που μου τράβηξε την προσοχή», ανέφερε η Gordon.

Μιλώντας στο BBC Radio Lincolnshire, η Gordon εξήγησε ότι η σοκολάτα βρέθηκε ανάμεσα σε αντικείμενα που είχαν μείνει για δεκαετίες μέσα στο σπίτι.

«Καθαρίζαμε το σπίτι ενός ανθρώπου που είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά αντικείμενα και σχεδόν όλα όσα βρίσκαμε ήταν δεκαετιών», είπε.

Το Mars Bar, ωστόσο, ξεχώρισε αμέσως.

«Μόλις το σήκωσα, κατάλαβα ότι ήταν σχεδόν όσο ολόκληρο το χέρι μου. Σκέφτηκα: “Ουάου, κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι!”».

Η φωτογραφία της παλιάς σοκολάτας, η οποία εντοπίστηκε στις 5 Αυγούστου, άρχισε σύντομα να διαδίδεται στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις.

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Ποια εταιρεία βρίσκεται πίσω από τα Mars Bars;

Τα Mars Bars παράγονται από την αμερικανική εταιρεία Mars, Incorporated.

Ο όμιλος διαθέτει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και, εκτός από τα Mars, έχει στην ιδιοκτησία του γνωστές μάρκες σοκολάτας και γλυκισμάτων, όπως τα Celebrations, Galaxy, Hotel Chocolat, M&M's και Maltesers.

Η ιστορία της Mars ξεκινά το 1883, όταν ο Frank C. Mars από τη Μινεσότα των ΗΠΑ ξεκίνησε να ασχολείται με την παρασκευή σοκολάτας, έχοντας μάθει από τη μητέρα του, Elva, την τεχνική της χειροποίητης επικάλυψης σοκολάτας.

Τα Mars Bars άρχισαν να παράγονται για πρώτη φορά το 1932 στο Slough του Berkshire, όπου εξακολουθούν να κατασκευάζονται μέχρι σήμερα.

Γιατί τα Mars έγιναν μικρότερα;

Εκπρόσωπος της Mars σχολίασε τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη σημερινή μπάρα, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στα μεγέθη των προϊόντων και στις συσκευασίες τους.

Όπως ανέφερε, οι αλλαγές αυτές έγιναν με βάση τη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά και παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής και η τιμή του κακάο.

Στην προκειμένη περίπτωση, η σύγκριση είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, καθώς η μπάρα των 62,5 γραμμαρίων του 1991 είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη σημερινή των 40 γραμμαρίων.

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