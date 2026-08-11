Σκάνδαλο «σεξουαλικής ψυχαγωγίας» διαιτητών στη Νότια Κορέα - Οι επισκέψεις σε κέντρα μασάζ

Σύμφωνα με έκθεση κυβερνητικού ελέγχου, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πλήρωνε με εταιρικές πιστωτικές κάρτες τις επισκέψεις διαιτητών σε κέντρα μασάζ στη Σεούλ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σκάνδαλο «σεξουαλικής ψυχαγωγίας» διαιτητών στη Νότια Κορέα - Οι επισκέψεις σε κέντρα μασάζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Νότιας Κορέας πλήρωνε με εταιρικές πιστωτικές κάρτες για επισκέψεις διαιτητών σε κέντρα μασάζ μεταξύ 2011 και 2012.
  • Η KFA κάλυπτε σεξουαλικές υπηρεσίες για 12 διαιτητές και συντονιστές από διάφορες χώρες σε επτά διεθνείς αγώνες.
  • Σε αυτούς τους αγώνες, η Νότια Κορέα κατέγραψε πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες χωρίς ήττα.
  • Μετά τον έλεγχο του 2016, ο πρόεδρος της KFA παραπέμφθηκε για κατάχρηση κεφαλαίων, αλλά δεν επιβλήθηκαν ποινές σε άλλους αξιωματούχους για την κατάχρηση πιστωτικών καρτών.
  • Η KFA παραδέχτηκε ότι η παροχή σεξουαλικής ψυχαγωγίας στους διαιτητές ήταν «συνήθης πρακτική» εκείνη την εποχή και ζήτησε συγγνώμη, ενώ το θέμα εξετάζεται και από άλλες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.
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Σάλο έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η αποκάλυψη έκθεσης που συντάχθηκε το 2016, αλλά βλέπει τώρα το φως της δημοσιότητας, μετά από έρευνα σχετικά με τον διορισμό του πρώην προπονητή Χονγκ Μιουνγκ-μπο από την Κορεατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (KFA) το 2024.

Σύμφωνα με έκθεση κυβερνητικού ελέγχου, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πλήρωνε με εταιρικές πιστωτικές κάρτες τις επισκέψεις διαιτητών σε κέντρα μασάζ στη Σεούλ.

Αυτό συνέβη σε διεθνείς αγώνες μεταξύ Μαρτίου 2011 και Μαρτίου 2012, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών αγώνων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου του 2012 και το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2014.

Η KFA πλήρωσε σεξουαλικές υπηρεσίες σε 12 διαιτητές και συντονιστές αγώνων από την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν, το Μπαχρέιν και το Ουζμπεκιστάν σε επτά αγώνες.

Αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων Yonhap δείχνουν ότι η Νότια Κορέα κέρδισε πέντε από αυτούς τους αγώνες, ενώ δύο έληξαν ισόπαλοι.

Οι αγώνες στους οποίους παρέχονταν σεξουαλική ψυχαγωγία στους διαιτητές

Η Νότια Κορέα νίκησε το Ομάν με 2-0 στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 και στη συνέχεια έμεινε ισόπαλη με το Κατάρ 0-0 στις 14 Μαρτίου 2012, σε δύο αγώνες που διεξήχθησαν για τα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Νότια Κορέα είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Νότια Κορέα νίκησε το Κουβέιτ με 2-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τον έλεγχο του 2016, ο τότε πρόεδρος της KFA, Τσο Τσούνγκ-γιουν, παραπέμφθηκε για κατάχρηση κεφαλαίων.

Ο νοτιοκορεατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας JTBC κατονόμασε τους Ιάπωνες διαιτητές Ryuji Sato και Yuichi Nishimura σε σχέση με έναν προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2012 μεταξύ της Νότιας Κορέας και το Κουβέιτ. Η FA της Ιαπωνίας είπε ότι εξετάζει το θέμα, ενώ η KFA ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι τέτοιες πρακτικές δεν υπάρχουν πλέον.

Η ίδια έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι τρέχοντα και πρώην μέλη του προσωπικού της KFA είχαν χρησιμοποιήσει εταιρικές πιστωτικές κάρτες σε κέντρα μασάζ και άλλα παρόμοια καταστήματα.

Το υπουργείο δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ισχυρισμοί για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών στους διαιτητές ερευνήθηκαν τότε, αλλά δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν.

Η KFA δεν επέπληξε ούτε τιμώρησε κανέναν αξιωματούχο για την κατάχρηση των πιστωτικών καρτών. Ενώ οι κατηγορίες για δωροδοκία και διαφθορά έχουν δεκαετή προθεσμία παραγραφής, δεν υπάρχει τέτοιο όριο για τη σεξουαλική κακοποίηση, την παρενόχληση ή την εκμετάλλευση.

Ωστόσο, η πληρωμή για σεξουαλική ψυχαγωγία δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της KFA, η αναζήτηση ψυχαγωγίας για ενήλικες από τους διαιτητές ήταν «συνήθης πρακτική εκείνη την εποχή». Ένας από αυτούς δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο JTBC ότι η σεξουαλική ψυχαγωγία για τους αξιωματούχους δεν περιορίζεται στη Νότια Κορέα, αλλά είναι διαδεδομένη και σε άλλες χώρες σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

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