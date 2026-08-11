Παίρνετε μελατονίνη κάθε βράδυ; Τι έχει δείξει έρευνα για την καρδιακή ανεπάρκεια

Η μελατονίνη χρησιμοποιείται ευρέως ως «φυσικό» βοήθημα ύπνου, αλλά μια μελέτη του 2025 έθεσε ένα ερώτημα: θα μπορούσε η μακροχρόνια χρήση να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας;

Προς το παρόν, οριστική επιστημονική απάντηση δεν έχει δοθεί. Εκείνη η μελέτη διαπίστωσε μια συσχέτιση μεταξύ της μακροχρόνιας χρήσης μελατονίνης και της καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες με αϋπνία, αλλά ήταν παρατηρητική. Νεότερη έρευνα δείχνει γιατί αυτή η συσχέτιση χρειάζεται προσεκτική ερμηνεία.

Τι έχει δείξει η έρευνα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το δίκτυο αρχείων υγείας TriNetX, για να μελετήσουν 130.828 ενήλικες με αϋπνία, με μέσο όρο ηλικίας 56 ετών. Οι μισοί είχαν καταγεγραμμένη χρήση μελατονίνης για τουλάχιστον ένα έτος, ενώ οι άλλοι μισοί δεν είχαν πάρει μελατονίνη.

Σε διάστημα 5 ετών, το 4,6% των μακροχρόνιων χρηστών μελατονίνης ανέπτυξε καρδιακή ανεπάρκεια έναντι 2,7% των μη χρηστών: περίπου 90% υψηλότερος σχετικός κίνδυνος!

Οι χρήστες μελατονίνης ήταν επίσης πιο πιθανό:

να νοσηλευτούν για καρδιακή ανεπάρκεια (19,0% έναντι 6,6%) και

να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία (7,8% έναντι 4,3%)

Αυτά τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, αλλά δεν δείχνουν ότι η μελατονίνη προκάλεσε τα αποτελέσματα.

Γιατί η μελέτη δεν απέδειξε ότι η μελατονίνη βλάπτει την καρδιά;

Τα άτομα που χρησιμοποιούν τακτικά μελατονίνη μπορεί να διαφέρουν από τους μη χρήστες με τρόπους που επηρεάζουν ανεξάρτητα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η πιο σοβαρή αϋπνία, η κατάθλιψη, το άγχος, η υπνική άπνοια και άλλα προβλήματα υγείας θα μπορούσαν να εξηγήσουν εν μέρει τη συσχέτιση.

Οι ερευνητές δεν διέθεταν επίσης αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη δόση και τη σύνθεση του συμπληρώματος.

Αλλά και το αντίστροφο είναι επίσης πιθανό: η πρώιμη, αδιάγνωστη καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, οδηγώντας κάποιον να αναζητήσει ένα βοήθημα ύπνου, πριν αναγνωριστεί η καρδιακή πάθηση.

Τι έχει διαπιστώσει νεότερη έρευνα

Μια ανάλυση του 2026 στο Open Heart εξέτασε δεδομένα της βάσης δεδομένων από την NHANES σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια. Η πρόσφατη χρήση μελατονίνης δεν συσχετίστηκε σημαντικά με καρδιαγγειακή νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Αυτό δεν αποδεικνύει μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Η NHANES μέτρησε την πρόσφατη χρήση αντί για παρατεταμένη θεραπεία και εξέτασε την υπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο αντί να παρακολουθεί άτομα για νέα καρδιακή ανεπάρκεια.

Συνολικά, τα στοιχεία υποστηρίζουν μια αβεβαιότητα και όχι συμπέρασμα, ότι η μελατονίνη προκαλεί ή προστατεύει από καρδιακά προβλήματα.

Πρέπει να ανησυχούν οι μακροχρόνιοι χρήστες μελατονίνης;

Η βραχυπρόθεσμη χρήση μελατονίνης φαίνεται αρκετά ασφαλής για τους περισσότερους ενήλικες, αλλά τα στοιχεία για την μακροπρόθεσμη ασφάλεια παραμένουν περιορισμένα.

Τα άτομα που την λαμβάνουν κάθε βράδυ επί μήνες ή χρόνια θα πρέπει να συζητούν το υποκείμενο πρόβλημα ύπνου με έναν κλινικό ιατρό. Παθήσεις όπως η υπνική άπνοια και η χρόνια αϋπνία μπορεί να χρειάζονται ειδική θεραπεία αντί για αόριστη χρήση συμπληρώματος.

Η μελατονίνη μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των αντιπηκτικών. Σε χώρες όπου πωλείται ως συμπλήρωμα, η ποσότητα σε ένα προϊόν μπορεί να διαφέρει από την ένδειξη στην ετικέτα.

Για τη χρόνια αϋπνία, η συμπεριφορική θεραπεία, ιδιαίτερα η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία, προτιμάται γενικά από την επ' αόριστον εξάρτηση από την μελατονίνη.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να σταματήσω να παίρνω μελατονίνη λόγω αυτής της μελέτης;

Όχι. Η μελέτη ήταν προκαταρκτική και δεν μπορεί να αποδείξει βλάβη. Οι τακτικοί χρήστες θα πρέπει να επανεξετάσουν τη δόση, τη διάρκεια και τον λόγο της θεραπείας με έναν επαγγελματία υγείας, ιδιαίτερα εάν πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο ή λαμβάνουν πολλά φάρμακα.

Μπορεί η μελατονίνη να προκαλέσει αίσθημα παλμών στην καρδιά;

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δείχνουν ότι η μελατονίνη προκαλεί αίσθημα παλμών. Οι νέα ή επίμονη ταχυπαλμία ή οι ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί θα πρέπει να αξιολογούνται αντί να αποδίδονται στο συμπλήρωμα.

Αφαιρεί η λήψη χαμηλότερης δόσης τον πιθανό καρδιακό κίνδυνο;

Αυτό είναι άγνωστο. Η μελέτη επί της καρδιακής ανεπάρκειας δεν παρείχε αρκετές πληροφορίες για τη δόση μελατονίνης, ώστε να προσδιοριστεί εάν ο κίνδυνος αλλάζει με τη δόση. Η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα παραμένει μια συνετή προσέγγιση.

Συμπέρασμα

Η μακροχρόνια χρήση μελατονίνης συνδέθηκε με υψηλότερα ποσοστά καρδιακής ανεπάρκειας, νοσηλείας και θανάτου σε μια μεγάλη παρατηρητική μελέτη, αλλά η αιτιώδης συνάφεια δεν έχει τεκμηριωθεί και τα νεότερα παρατηρητικά στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιώσει σαφή καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Το πρακτικό μήνυμα είναι η προσοχή παρά ο συναγερμός: η μελατονίνη δεν πρέπει να θεωρείται ακίνδυνη, όταν χρησιμοποιείται κάθε βράδυ επί μήνες ή χρόνια.

Πηγές: