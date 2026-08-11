Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη κατηγορούμενη

Snapshot Η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε μόνο στη διαδήλωση χωρίς να εμπλακεί στα επεισόδια.

Η υπεράσπιση επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν παρουσία της 46χρονης κοντά στο υποκατάστημα τη στιγμή της επίθεσης.

Η 46χρονη συνελήφθη στο Λονδίνο και εκδόθηκε στην Ελλάδα μετά από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol.

Η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 προκάλεσε το θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας, εγκλωβισμένων στο κτίριο. Snapshot powered by AI

Με τη σύμφωνη γνώμη της 3ης ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέα η 46χρονη Ελληνίδα που κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010.

Η 46χρονη, η οποία είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας. Προηγουμένως, ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, κατέθεσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται και ειδικότερα ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση των φερόμενων ως δραστών.

Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα πως η 46χρονη βρισκόταν κοντά στο υποκατάστημα της Marfin την ώρα της επίθεσης. Μετά την κατάθεση του υπομνήματος, η κατηγορούμενη απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Πριν από την απολογία της, ως μάρτυρας κατέθεσε η αδελφή της, η οποία υποστήριξε ότι την ημέρα της επίθεσης οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στην περιοχή, στο πλαίσιο της διαδήλωσης. Όπως ανέφερε, πέρασαν από το κτίριο της Marfin, ωστόσο δεν βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Κατά την απολογία της, η 46χρονη δήλωσε αθώα, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους συγκατηγορουμένους της τούς γνώρισε στον αρχικό χώρο συγκέντρωσης.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα και την ανάλυση φωτογραφικού υλικού δεν οδηγούν σε ταυτοποίηση της 46χρονης, αλλά μόνο σε περιορισμένη ένδειξη ομοιότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν εξεταστεί και το 2022, όταν η υπόθεση είχε οδηγηθεί σε αρχειοθέτηση.

Διαβάστε επίσης