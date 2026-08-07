Marfin: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 46χρονη

Η γυναίκα, που ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας, εντοπίστηκε από τις βρετανικές Αρχές στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ και συμφώνησε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να απολογηθεί.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Marfin: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 46χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin ζήτησε και έλαβε προθεσμία για απολογία στις 11 Αυγούστου.
  • Η γυναίκα, που ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας, εντοπίστηκε από τις βρετανικές Αρχές στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ και συμφώνησε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να απολογηθεί.
  • Μετά την άφιξή της στην Αθήνα, κρατήθηκε στη ΓΑΔΑ και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων για εξέταση από την ανακρίτρια.
  • Η 46χρονη θα παραμείνει κρατούμενη στη ΓΑΔΑ μέχρι την προγραμματισμένη απολογία της.
  • Στην ίδια υπόθεση είχαν ήδη συλληφθεί δύο άτομα, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι και κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
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Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου ζήτησε κι έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα τράπεζας της Marfin στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010 με τους τέσσερις νεκρούς.

Η γυναίκα που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Μπράιτον, αναζητήθηκε από τις ελληνικές Αρχές με ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ. Οι Βρετανοί την εντόπισαν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ όπου εργάζεται, με την ίδια να συναινεί να μεταβεί στη χώρα μας για να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές σχετικά με την υπόθεση.

Η «ξανθιά με την πλεξούδα» έφτασε χθες το απόγευμα στην Αθήνα συνοδεία κλιμακίου της ΕΛ.ΑΣ. κρατήθηκε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ και το πρωί της Παρασκευής μετήχθη στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να εξεταστεί από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.

Δια του νομικού της εκπροσώπου ζήτησε κι έλαβε προθεσμία κι επιστρέφει στη ΓΑΔΑ όπου και θα συνεχίσει να κρατείται μέχρι να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί άλλα δύο άτομα, τα οποία μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

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