Υπόθεση Marfin: Η 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα

Snapshot Η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010 έδωσε τη συγκατάθεσή της για έκδοση στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου και οδηγήθηκε στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ.

Εναντίον της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές.

Η έκδοσή της στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Snapshot powered by AI

Τη συγκατάθεσή της για έκδοση στην Ελλάδα έδωσε στις βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης, και συγκεκριμένα στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ, μετά τη σύλληψή της την προηγούμενη ημέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.

Τα στοιχεία των αρχών για την 46χρονη

Η 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στον οδό Σταδίου, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργαζόταν σε ένα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου και δη στo Gatwick, ενώ διέμενε στο Μπράιτον.

Οι βρετανικές Αρχές την συνέλαβαν, καθώς ήταν ενεργή η ερυθρά αγγελία και την έχουν θέσει υπό κράτηση. Ήδη έχουν γίνει οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έτσι ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω γυναίκα, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε εκφράσει την επιθυμία να προσέλθει ενώπιον των Αρχών έτσι ώστε να παράσχει εξηγήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικό υλικό στο οποίο η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ μαρτυρική κατάθεση αναφέρει ότι κρατούσε σακίδιο με βόμβες μολότοφ, από το οποίο οι συνεργοί της προμηθεύονταν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς πριν από την επίθεση. Επιπλέον, η γυναίκα φέρεται να απεικονίζεται σε φωτογραφικό υλικό που εντοπίστηκε το 2020 σε γιάφκα γνωστού αντιεξουσιαστή.

Άλλοι δύο κουκουλοφόροι στο κάδρο

Εν τω μεταξύ, άγνωστη παραμένει η ταυτότητα δύο κουκουλοφόρων από την ομάδα των πέντε που κατηγορούνται ότι έκαψαν την Marfin. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών, να είναι εκείνος που πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό του κτηρίου της Marfin, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έριξε εύφλεκτο υλικό, συμβάλλοντας στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον έλεγχοι στις κατοικίες των δύο υπόπτων σε Πειραιά και Καισαριανή, παρουσία των συλληφθέντων. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους συνδέσουν με την εμπρηστική επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει πειστήρια που να οδηγούν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

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