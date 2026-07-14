Το Modus Operandi των υπόπτων για τον φονικό εμπρησμό της Marfin: Οι ρόλοι των δύο συλληφθέντων

Η ανάλυση του τρόπου δράσης με τον οποίο κινήθηκε η ομάδα των αντιεξουσιαστών που έκαψαν τη Marfin στις 5 Μαΐου 2010 – το modus operandi – και προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων, οδήγησε την αστυνομία στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων που συνελήφθησαν για την υπόθεση, 16 χρόνια μετά.

Το σημείο - «κλειδί» ήταν η εξαρχής αντιπαραβολή ενός πλούσιου φωτογραφικού αρχείου από την αποφράδα 5η Μαϊου 2010, με τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα για τον τρόπο δράσης της ομάδας των αναρχικών που έκαψαν ζωντανούς την Παρασκευή Ζούλια, τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη και την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου. Στη συνέχεια, η ταυτοποίηση προέκυψε με βάση σύγκριση με άλλο κατασχεθέν αρχείο από το 2020, που είχε στα χέρια της η Αντιτρομοκρατική.

Οι φωτογραφίες του 2010 και πώς ήρθαν στην κατοχή της αστυνομίας

Οι φωτογραφίες από τη στιγμή του εμπρησμού της Marfin το 2010 κατα πληροφορίες βρίσκονταν στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ. από το 2021, όταν τις παρέδωσε ο φωτογράφος που τις τράβηξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από γειτονικό κτήριο, πιθανώς από πατάρι ή την οροφή του.

Σε έξι από τις φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα, φαίνεται η 12μελής ομάδα που ήδη είχε εντοπιστεί από την αστυνομία πως ευθύνεται για τον εμπρησμό της τράπεζας.

Το Modus Operandi του εμπρησμού της Marfin

Η ομάδα αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελούνταν από 12 άτομα. Από την αρχή της διαδήλωσης, οι 12 αυτοί άνθρωποι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και δεν κινούνταν ενιαία. Αντίθετα, είχαν χωριστεί σε υποομάδες και συναντήθηκαν λίγα λεπτά πριν τον εμπρησμό, στην οδό Σταδίου.

Η μία υποομάδα αποτελούνταν από πέντε άτομα και η άλλη από επτά και κινούνταν ανεξάρτητα μέσα στο σώμα της πολυάνθρωπης πορείας. Όταν η πενταμελής ομάδα που προπορευόταν προσπέρασε την τράπεζα σταμάτησε και περίμενε τη δεύτερη ομάδα, που ακολουθούσε, ενώ για πολύ σύντομο χρόνο κινήθηκε ακόμα και αντίθετα από την πορεία, προκειμένου να συναντηθεί με τους υπόλοιπους, μπροστά στη Marfin.

Τα 12 άτομα συνομίλησαν για επίσης σύντομο χρονικό διάστημα και τελικά πέντε άτομα από την ομάδα – κατά πληροφορίες 4 άνδρες και 1 γυναίκα - κινήθηκαν προς το υποκατάστημα της τράπεζας. Στις 14:08, στις 5 Μαΐου 2010, με βαριοπούλα, έσπασαν τον αριστερό υαλοπίνακα της πρόσοψης της τράπεζας και έριξαν στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μια βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, αλλά και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Τρεις εργαζόμενοι στη Marfin, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, η Παρασκευή Ζούλια και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, έγκυος 4 μηνών, κάηκαν ζωντανοί. Ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης εντοπίστηκε στη σκάλα, προφανώς κατά την προσπάθειά του να διαφύγει. Η Παρασκευή Ζούλια λίγο πριν από το μπαλκόνι του ορόφου που εργαζόταν, ενώ η Αγγελική Παπαθανασοπούλου εντοπίστηκε στον τρίτο όροφο του κτηρίου.

Ποιος έσπασε το τζάμι της τράπεζας – Ποιος πέταξε τη μολότοφ

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε 16 χρόνια μετά, τα πέντε άτομα που είχαν τον ενεργότερο ρόλο στον εμπρησμό αναφέρονται με αριθμούς: Είναι οι «7», «8», «9», «11» και «12».

Μάλιστα, το άτομο που στη δικογραφία φέρει τον αριθμό «8» είναι το άτομο που έθραυσε τον υαλοπίνακα της τράπεζας και θεωρείται πως είναι ένα εκ των τριών συλληφθέντων: Πρόκειται για τον πιο ψηλό 42χρονο άντρα, που φορά γυαλιά οράσεως και ταυτοποιήθηκε με βάση ένα συγκεκριμένο, χειροποίητο σημάδι στο σακίδιό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο με τον αριθμό «9» είναι εκείνο που στο σακίδιό του είχε τις μολότοφ και τις έδωσε σε κάποια από τα άλλα τέσσερα άτομα.

Πέραν από την ταυτοποίηση μέσω των φωτογραφιών, η αστυνομία διαθέτει και μαρτυρίες αυτοπτών που αναγνωρίζουν τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ, τη βενζίνη και έσπασαν την τράπεζα, μεταξύ αυτών των πέντε δραστών.

Οι δράστες έκαψαν και το κτήριο της Νομαρχίας

Κατά πληροφορίες, κάποιοι από τους 12 δράστες της ομάδας εμπρησμού της Marfin συνέχισαν την καταστροφική τους δράση αμέσως μετά τον πρώτο εμπρησμό. Διέφυγαν προς Σύνταγμα, όπου προκάλεσαν φθορές και κατέληξαν στην αρχή της Λεωφόρου Συγγρού, στο κτήριο όπου στεγαζόταν τότε η Νομαρχία Αθηνών, όπου επίσης πέταξαν μολότοφ και έβαλαν φωτιά.

Μάλιστα και σε αυτή την περίπτωση έδρασαν με τον ίδιο τρόπο: Έσπασαν τον υαλοπίνακα του ισογείου και έριξαν στο εσωτερικό, όπου υπήρχαν υπάλληλοι, βόμβες μολότοφ και εύφλεκτο υγρό για να επιταχυνθεί η εκδήλωση της φωτιάς.

Ευτυχώς, στην περίπτωση αυτή, πυροσβεστικό όχημα βρισκόταν πολύ κοντά, με αποτέλεσμα η φωτιά να κατασβεστεί πριν επεκταθεί στους ορόφους, όπου επίσης βρίσκονταν εργαζόμενοι.

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