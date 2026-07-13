Marfin: Τα ντοκουμέντα και οι φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία που οδήγησαν στους υπόπτους

Snapshot Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010 για την ταυτοποίηση και σύλληψη υπόπτων της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin.

Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, στις οποίες φαίνονται πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση.

Το δεύτερο αρχείο, κατασχεμένο το 2020, περιέχει φωτογραφίες από διακοπές υπόπτων το 2009 στην Ικαρία, που βοήθησαν στη σύγκριση και αναγνώριση των δραστών.

Η ταυτοποίηση βασίστηκε σε χαρακτηριστικά αντικείμενα όπως σακίδια και τσάντες, καθώς και σε σωματότυπο και χαρακτηριστικά εμφάνισης των υπόπτων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν την αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι στηρίζονται κυρίως σε αντικείμενα και όχι μόνο σε πρόσωπα, και αναφέρουν ότι το ίδιο υλικό είχε εξεταστεί χωρίς τότε να αναγνωριστεί η 46χρονη κατηγορούμενη. Snapshot powered by AI

Τις φωτογραφίες ντοκουμέντο από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin στις 5 Μαΐου 2010, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη υπόπτων 16 χρόνια μετά τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων, παρουσίασε ο Σκάι.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά φωτογραφικά αρχεία, τα οποία εξετάστηκαν εξονυχιστικά από τους αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. και τελικά, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην έρευνα.

Το πρώτο αποτελείται από 205 φωτογραφίες που τράβηξε επαγγελματίας φωτορεπόρτερ την ημέρα των επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τον Σκάι. Σε έξι από αυτές αποτυπώνονται τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, συμμετείχαν στην επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη και πετώντας στο εσωτερικό αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.

Το δεύτερο φωτογραφικό αρχείο κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και περιλαμβάνει φωτογραφίες από διακοπές ομάδας ατόμων το καλοκαίρι του 2009, πιθανότατα στην Ικαρία. Σε αυτές οι ύποπτοι εμφανίζονται χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά, γεγονός που επέτρεψε στους ειδικούς να πραγματοποιήσουν συγκρίσεις με τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την ημέρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 42χρονος που διώκεται αναγνωρίστηκε ως το άτομο που φορούσε κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Η ταυτοποίησή του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν στηρίχθηκε μόνο στον σωματότυπο ή στα υποδήματά του, αλλά και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σακιδίου που φέρεται να είχε μαζί του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ακόμη και μικρές φθορές και σκουριές στο φερμουάρ, οι οποίες εντοπίστηκαν τόσο στις φωτογραφίες του 2009 όσο και στις εικόνες από τα επεισόδια.

Ανάλογη μεθοδολογία ακολουθήθηκε και για τον δεύτερο κατηγορούμενο. Πρόκειται για έναν ψηλό άνδρα που εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά οράσεως. Οι αστυνομικοί συνέδεσαν την παρουσία του με μία τσάντα που έφερε χαρακτηριστικό κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος, το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, διακρίνεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών όσο και σε εκείνες της ημέρας της επίθεσης.

Για τη 46χρονη κατηγορούμενη, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι λιγότερο ισχυρά, καθώς η αναγνώρισή της βασίζεται κυρίως στον σωματότυπο, τη στάση του σώματος και τα χαρακτηριστικά των μαλλιών της, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αντικείμενο που να συνδέεται αποκλειστικά μαζί της.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν την αξιοπιστία των ταυτοποιήσεων. Υποστηρίζουν ότι η αστυνομική έρευνα δεν αναγνωρίζει πρόσωπα, αλλά κυρίως αντικείμενα, όπως τσάντες, σακίδια και είδη ένδυσης, τα οποία θεωρούν ότι δεν μπορούν από μόνα τους να στοιχειοθετήσουν την εμπλοκή των κατηγορουμένων.

Ειδικά για τη 46χρονη, οι υπερασπιστές της επισημαίνουν ότι το ίδιο φωτογραφικό υλικό είχε εξεταστεί και κατά την έρευνα του 2020, χωρίς τότε να οδηγήσει σε ταυτοποίησή της, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί ερωτήματα για τη νέα αξιολόγηση των στοιχείων.

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