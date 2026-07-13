Αθερίδης για Marfin: «Όταν άκουσα ελληνικό FBI, είπα είναι καραγκιοζιλίκι σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

Ο Θοδωρής Αθερίδης έκανε... στροφή 180 μοιρών και ύστερα από την επιτυχία της ΕΛΑΣ με την υπόθεση της Marfin αποθέωσε το ελληνικό FBI, το οποίο παραδέχθηκε ότι χλεύαζε μέχρι πρότινος και συνάμα εξήρε το έργο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο γνωστός ηθοποιός στο πλαίσιο της παράστασης στην οποία συμμετέχει με τη Φιόνα Γεωργιάδη και στην εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρουσία του Χρυσοχοΐδη, παραδέχθηκε ότι στην ΕΛΑΣ... γίνεται δουλειά.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο τέλος της παράστασης ο ηθοποιός, απευθυνόμενος προσωπικά στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος βρισκόταν στο κοινό αναφέρθηκε στην εξιχνίαση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin το 2010, από τα στελέχη του λεγόμενου ελληνικού FBI.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αθερίδης όταν αρχικά άκουσε πως στην Ελλάδα ιδρύεται το ελληνικό FBI του φάνηκε αστείο. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά «όταν άκουσα πρώτη φορά για το ελληνικό FBI κατουρήθηκα στα γέλια. Έλεγα τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά. Σήμερα, όμως, που το ελληνικό FBI εξιχνίασε μια υπόθεση που είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία, τα παίρνω όλα πίσω».

Πρόσθεσε δε, απευθυνόμενος στον υπουργό ότι «επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα πρέπει να εμπιστευθούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος πραγματικά δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό δεν υπάρχει προηγούμενο, αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλης δυτικής χώρας».